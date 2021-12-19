Переможницею дитячого пісенного конкурсу "Євробачення-2021", який завершився в Парижі, стала учасниця від Вірменії Малена.

Українка Олена Усенко виборола шосте місце зі 125 балами, випередивши учасницю з Росії на 1 бал. Дівчина виступила під 12 номером з авторською піснею "Важіль", інформує Суспільне.

Представниця Вірменії набрала 224 бали за підсумками оцінок професійного журі та онлайн-голосування глядачів. Малена виступила під дев'ятим номером з піснею"Qami, qami" (Вітер, вітер). Виступ 14-річної співачки супроводжувало яскраве світлове шоу, у ньому брав участь танцювальний ансамбль. Таким чином, наступне "Дитяче Євробачення-2022" відбудеться у Вірменії.

Друге місце посіла Польща (218 балів), третє – Франція (187 балів). Також до першої п'ятірки потрапили Грузія (163 бали) та Азербайджан (151 бал). Всього у конкурсі взяли участь співаки та колективи з 19 країн.

Дитяче Євробачення вперше провели 2003 року. Україна бере участь у конкурсі з 2006 року. Відтоді Україна один раз перемагала (Анастасія Петрик з піснею "Небо" у 2012 році) та двічі посідала друге місце (у 2008 та 2013 роках).

Нагадаємо, що українець Олександр Балабанов на дитячому Євробаченні-2020 став сьомим, а перемогла тоді француженка Valentina.