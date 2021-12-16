Оголошено 20 номінантів на премію PinchukArtCentre - 2022

Вони створять нові роботи для виставки, яка буде представлена восени наступного року.

Музей сучасного мистецтва PinchukArtCentre оголосив імена 20 номінанток та номінантів на Премію PinchukArtCentre 2022.

Про це повідомила пресслужба музею.

До шортлиста увійшли художники та художниці:

Михайло Алексеєнко (32, Київ);

Ян Бачинський (30, Львів);

Юрій Білей (33, Ужгород/Вроцлав);

Катя Бучацька (34, Київ);

Артем Гумілевський (35, Миколаїв);

Вікторія Довгадзе (29, Львів);

Юрій Єфанов (31, Київ);

Дана Кавеліна (26, Львів);

Ніколай Карабінович (33, Київ/Брюсель);

Дарія Кузьмич (30, Київ/Берлін);

Катерина Лисовенко (32, Одеса/Київ);

Кристина Мельник (28, Київ);

Павла Нікітіна (24, Брно, Чехія);

Євген Нікіфоров (35, Київ);

Антон Саєнко (32, Суми/Київ);

Олександр Сіроус (25, Харків/Київ);

Максим Ходак (20, Біла Церква/Київ). ⠀

Колективи:

Петро Владіміров (28, Київ) та Олександра Майборода (25, Київ);

Даніїл Ревковський (28, Харків) та Андрій Рачинський (31, Харків);

commercial public art (Київ/Одеса).⠀

Зазначається, що відбіркова комісія вибрала учасників шортлиста з понад 1000 заявок, що надійшли з усіх регіонів України.

Обрані 20 номінанток та номінантів створять нові роботи для виставки, яка буде представлена восени 2022 року.

Кураторками проєкту стануть: Ксения Малих, керівниця Дослідницької платформи PinchukArtCentre, Oleksandra Pogrebnyak та Daria Shevtsova, молодші кураторки PinchukArtCentre.

Переможниця або переможець Премії автоматично стає номінанткою чи номінантом на Премію Future Generation Art Prize 2023.

Нагадаємо, головну премію PinchukArtCentre 2021 отримав афганський художник Азіз Хазара.

Премію PinchukArtCentre 2020 отримали Роман Хімей і Ярема Малащук