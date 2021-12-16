Це четвертий елемент з України в Репрезентативному списку.

Фото: ich.unesco.org

Кримськотатарський орнамент Орьнек та знання про нього внесли до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у твіттері.

Вітаю кримськотатарський народ і всю Україну зі знаковою перемогою. @UNESCO внесла традиційний кримськотатарський орнамент «орьнек» до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства. Це гідне визнання самобутності киримли та краси культурної мозаїки України. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 16, 2021

Відповідне рішення було прийнято в Парижі на сесії Міжурядового комітету з питань нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

"Це однозначна перемога для України. Адже вона наочно свідчить, що культура Криму є надзвичайною і її необхідно оберігати. На міжнародному рівні. Вдячний Євгену Нищуку за початок цієї ініціативи, а командам Міністерства культури та інформаційної політики та Міністерства закордонних справ за те, що ми завершили цю відповідальну справу", - повідомив в телеграмі міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, що це четвертий нематеріальний об'єкт з України, який потрапив до списку ЮНЕСКО.

Фото: unesco.org Фото: unesco.org Фото: unesco.org Фото: unesco.org Фото: unesco.org Фото: unesco.org Фото: unesco.org Фото: unesco.org

У 2013 році до нього потрапив петриківський розпис, у 2016 році - козацькі пісні Дніпропетровської області, у 2019 році - косівська кераміка.