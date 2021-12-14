Різноманітність та інклюзія: «Секс і місто» 20 років по тому

20 років тому серіал «Секс і місто» одним із перших показав сильний жіночий погляд. Нині, після нової хвилі емансипації, пов'язаної з рухом #MeToo, варто розібратися, які погляди пропонує продовження «Сексу» в новому контексті.

«Правило»

Але спершу трохи історії. У 1985 році, за 13 років до виходу першої серії культового серіалу «Секс і місто», американська карикатуристка Елісон Бекдел опублікувала комікс під назвою «Правило». У ньому дві подруги збираються піти в кіно. Одна каже, що дивиться тільки ті фільми, які відповідають певним вимогам.

Фото: wikipedia Героїня Dykes to Watch Out For (1985) пояснює правила, які пізніше стали відомими як «тест Бекдел»

По-перше, у фільмі є хоча б дві жінки. По-друге, вони мають говорити одна з одною. По-третє, розмова повинна йти про щось, крім чоловіків. Тест Бекдел набув великої популярності, його широко використовували для оцінки фільмів і серіалів щодо гендерної упередженості. Пізніше до нього додалися такі критерії, як «жінки мають бути з іменами» та «розмова має тривати понад 60 секунд».

Якщо ми спробуємо оцінити серіал «Секс і місто» за цими критеріями, то він явно провалить іспит. Оскільки його головні героїні без упину теревенять про чоловіків. Але чи означає це, що в ньому зовсім немає гендерної оптики? Ні. І ось чому.

Понад 20 років тому цей американський серіал виробництва компанії HBO показав нам жінку за 30, яка може мати особисте життя, бути незаміжньою, не мати дітей, й до цього жити як їй хочеться, досліджуючи свою сексуальність. Саме так і роблять чотири подруги у всіх 6 сезонах серіалу, який виходив з 1998 по 2004 рік.

Фото: hbo.com

Керрі, Саманта, Міранда та Шарлотта працюють, ходять у кафе, обговорюють свої сексуальні пригоди та отримують задоволення від життя. Але що важливіше – ці жінки не суперниці, їм «нічого ділити». Навпаки, вони підтримують і мотивують одна одну, виступаючи соратницями.

6 сезонів, 6 премій "Еммі", 8 "золотих глобусів" і безліч інших нагород, визнання у всьому світі та мільйони жінок, які стали носити «балетну пачку» з кедами, як в улюбленої Керрі. Але після виходу останньої серії серіалу у 2004 році світ змінився. А отже, змінилися і запити жінок.

«And Just Like That»

У сиквелі серіалу «Секс і місто», який називається «And Just Like That», ми побачимо тих самих подруг, але вже без Саманти (Кім Кетрол відмовилася від зйомок). Цього разу нам покажуть, чим живуть героїні в 50-річному віці.

Фото: hbo.com

В українському контексті проблема ейджизму є дуже актуальною, особливо на великому екрані. Відповідно до останнього моніторингу Нацради з питань телебачення і радіомовлення, якщо загальна частка населення жінок і чоловіків віком від 60 років становить 23%, то в новинних програмах середня частка їхньої присутності сягає лише 4%.

Загалом стан прав жінок, а також теми, до яких вони звертаються, змінилися. Наприклад, з'явилася «нова етика», а про фемінізм усе частіше говорять як про інтерсекційний.

Фото: скрин hbo.com/sex-and-the-city

Що це означає? У перших шести сезонах серіалу ми бачимо, як білі, цисгендерні, з високим достатком, гетеросексуальні жінки з великого міста обговорюють свої проблеми. Чи уособлюють вони всіх жінок? Ні. Тільки їх частину. Інтерсекційний фемінізм включає теорію перетинів і відкидає наявність єдиного жіночого досвіду. Ми хочемо побачити порядок денний жінок азійського походження, жінок з інвалідністю, лесбійок, жінок різного віку, трансгендерних жінок тощо.

Багато в чому на зміну цього порядку денного вплинув рух протидії сексуальному насильству та домаганням жінок #MeToo (в Україні набув широкого розголосу як #ЯНеБоюсьСказати). А також міжнародний антирасистський рух активістів за права темношкірих людей Black Lives Matter.

Фото: скрин hbo.com/sex-and-the-city Ніколь Арі Паркер

Крім того, у 2020 році "Оскар" змінив свої вимоги до номінованих на премію фільмів. Вони стосуються статі, гендеру та раси. Якщо дуже коротко, то частина оновлених стандартів полягає ось у чому:

- щонайменше один виконавець головної ролі або ролі другого плану повинен мати азійське, афро- або латиноамериканське походження;

- щонайменше третину виконавців ролей другого плану та масовки мають представляти жінки, представники небілого населення, ЛГБТ+ або людей з особливостями фізичного чи ментального розвитку;

- основна сюжетна лінія фільму має бути пов'язана з однією із цих груп населення.

Подивившись дві серії продовження «Сексу і міста», яке стартувало 10 грудня цього року, можна сказати, що серіал явно хоче отримати свій «Оскар» у номінації «Різноманіття та інклюзія». З перших секунд першої серії ми бачимо, що багато статистів на екрані — темношкірі. Але автори пішли далі: серед оновленого складу у ролях першого та другого плану також помітна різноманітність.

Фото: скрін hbo.com/sex-and-the-city

Ми побачимо в ролі викладачки Міранди Наю Воллес, темношкіру професорку гуманітарного права. Крім того, у серіалі з’являється харизматич_на небінар_на стендап-актор_ка мексиканського походження Че Діаз, що веде подкаст «Ікс, ігрек і я», в якому відтепер працює Керрі. І головне. "Новою Самантою" стане актриса Ніколь Арі Паркер. Відомо, що Паркер є активною членкинею Демократичної партії та підтримує одностатеві шлюби.

Спойлер: «Містер Біг» помер. Хай живе «Місіс Біг»?

У першій серії помирає від інсульту Містер Біг. У соцмережах багато хто відразу забув, як він 6 сезонів не міг зважитися на стабільні стосунки з Керрі і всіляко піддавав її психологічному аб'юзу. Безумовно шкода, що головна героїня втратила свого коханого чоловіка. Але значно цікавіше спостерігати, як жінка за 50 навіть після смерті чоловіка продовжуватиме жити і знаходити нові інтереси. Адже її життя не закінчується.

Фото: yabl.ua Сара Рамірез у ролі небінарного стендап-коміка Че Діаз

Містер Біг помер, але з'явився новий. І це небінарний персонаж. Че Діаз, нового шефа Керрі, грає Сара Рамірес, яка раніше заявляла про свою бісексуальність, а декілька років тому ідентифікувала себе як небінарну людину. Че Діаз так само дотеп_на і велик_а, як Містер Біг. Але, здається, не збирається розбризкувати свою маскулінність довкола, як це робив персонаж Кріса Нота. Уся увага Че Діаз спрямована на Міранду, яку грає Синтія Ніксон. Нагадаємо, актриса Синтія Ніксон зробила камінаут як лесбійка і з 2004 року перебуває у стосунках з активісткою освітнього руху Крістін Маріноні. Робимо ставку на те, що все розвиватиметься довкола нової пари Міранда-Че.

Вердикт: складно сказати, чи ми побачимо на своїх екранах якісь нові ракурси жіночої емансипації. Але вже зараз очевидно, що у 2021 році створювати серіал про жінок без гендерної оптики та різноманітності неможливо. І це активно використовують автори оновленого серіалу. Наскільки успішно, вирішувати вам. Перші серії вже доступні на сервісі OLL.TV.