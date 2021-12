Різноманітність та інклюзія: «Секс і місто» 20 років по тому

Але спершу трохи історії. У 1985 році, за 13 років до виходу першої серії культового серіалу «Секс і місто», американська карикатуристка Елісон Бекдел опублікувала комікс під назвою «Правило». У ньому дві подруги збираються піти в кіно. Одна каже, що дивиться тільки ті фільми, які відповідають певним вимогам.

Фото: wikipedia

Героїня Dykes to Watch Out For (1985) пояснює правила, які пізніше стали відомими як «тест Бекдел»