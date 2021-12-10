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​Зеленський присвоїв звання Героя України композитору Ігорю Покладу

Нагорода приурочена до 80-річного ювілею митця.

​Зеленський присвоїв звання Героя України композитору Ігорю Покладу
Фото: mincult.kmu.gov.ua

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України композитору, народному артисту України Ігорю Покладу, якому 10 грудня виповнилось 80 років.

Про це повідомляється в указі №628/2021.

Зеленський відзначив Поклада за "визначні особисті заслуги у розвитку національного музичного мистецтва, високу професійну майстерність та багаторічну плідну творчу діяльність".

Ігор Поклад народився в 1941 році у Бішкеку, куди його родину евакуювали від війни.

Він є автором музики до таких відомих пісень, як "Ой летіли дикі гуси", "Кохана", "Пісня про матір", "Моя Україна", "Два крила", "Чарівна скрипка". Його перу також належить музика до мультфільмів "Як козаки..." та "Енеїда" тощо.

У 1986 році Поклад став лауреатом Шевченківської премії, а у 2017 році отримав орден Ярослава Мудрого.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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