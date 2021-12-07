Її відзначили у межах конкурсу Music Theater Now з більш ніж 500 нових вистав.

Фото: Надано CHORNOBYLDORF Роман Григорів та Ілля Разумейко

Українська археологічна опера CHORNOBYLDORF композиторів Романа Григоріва та Іллі Разумейка увійшла в шістку найкращих опер та музично-театральних перформансів за версією світового конкурсу Music Theater Now.

Цей конкурс – заснований Міжнародним Інститутом театру та Роттердамським оперним фестивалем – проходить раз на три роки. Журі розглядає понад 500 новостворених вистав з більше ніж 50 країн, повідомили в пресрелізі CHORNOBYLDORF.

"Чорнобильдорф дає вам приголомшливе та дивовижне, архаїчне та водночас сучасне художнє бачення того, яким може бути життя після апокаліпсису. Це справжнє видовище, яке поєднує в собі безліч ритуалів, візуальних зображень, рухів і звуків, які здаються знайомими, і водночас такими, які ви ніколи не переживали. Гравітаційна сила постановки затягує глядача у свій світ і водночас запрошує до індивідуальних рефлексій про стан нашого суспільства", – зазначили в журі конкурсу.

Фото: Надано CHORNOBYLDORF CHORNOBYLDORF

Фото: CHORNOBYLDORF CHORNOBYLDORF

Ця вистава була створена в 2020 році лабораторією сучасної опери Opera aperta, її прем’єра відбулась в кінці жовтня в Мистецькому Арсеналі, який виступив партнером проєкту спільно з Українським культурним фондом та House of Europe.

У центрі сюжету – нащадки людства, які вижили після серії катастроф і опинилися у світі після смерті капіталізму, опери та філософії. Вони мандруюють поміж руїнами атомних станцій, закинутих церков, театрів та галерей, намагаються відтворити втрачену цивілізацію за допомогою археологічних перформансів-ритуалів. Символи та знаки, вчергове прочитані невірно, поступово розчиняються в білому шумі природи.

Фото: Опера CHORNOBYLDORF CHORNOBYLDORF

Композиторами, режисерами та драматургами опери є Роман Григорів та Ілля Разумейко – лауреати Шевченківської премії за оперу-реквієм IYOV.

Хореографиня: Христина Слободянюк. Артистичний склад вистави поєднав артистів та перформерів Марічку Штирбулова, Ігоря Завгороднього, Євгена Баля, Марію Потапенко, Сусанну Карпенко та Олексія Зайця, Анну Кірш, Мар'яну Головко, Андрія Кошмана, Руслана Кірша та Андрія Надольского.

Особливі ролі у перформансі відіграють український поет Юрій Іздрик та австрійська актриса Анн Беннент.

Продюсери: Ольга Дятел (агенція proto produkciia) та Георг Штекер (фестиваль Musiktheatertage WIEN).

До творчої групи археологічної опери також долучилися художниця Катерина Маркуш (створення костюмів та інсталяцій), знімальна група у складі операторів Дениса Мельника, Анни Сороколіт та звукорежисера Андрія Нідзельського, електронний музикант та композитор Георгій Потопальський, художниці по світлу Марія Волкова та Світлана Змєєва, художник Євгеній Баль, відеохудожник Дмитро Тентюк, звукорежисер В'ячеслав Соболєв, технічний директор Ярослав Корнієнко та помічник режисера Володимир Бурковець.

В травні 2022 року в Роттердам переможці Music Theater Now представлять свої роботи організаторам міжнародних фестивалей з усіх континентів – від Буенос-Айреса до Шанхая та Сіднея.

Роман Григорів та Ілля Разумейко – українські композитори, працюють разом з 2007 року. З 2015 року активно активно створюють сучасну оперу, зокрема в столичній студії OPERA APERTA.

Роман Григорів є музичним керівником Національного Президентського оркестру України. Ілля Разумейко є докторантом програми Artistic Research Center Віденського університету музики та перформативних мистецтв.

Роман Григорів та Ілля Разумейко є засновниками фестивалю PORTO FRANKO 2010-2018 (Івано-Франківськ), активно працюють разом у сфері кіномузики (документальне та ігрове кіно, режисери Семен Мозговий “Історія зимового саду”, “Свято Хризантем”, Сергій Лисенко “Екс”, Заза Буадзе “Мати Апостолів” та “Небо парасольки”, Леонід Кантер “Міф”.

У 2018 році композитори вже ставали фаворитами журі конкурсу Music Theater Now – їхня перша опера IYOV увійшла в ТОП-10 Music Theater Now сезонів 2015-2018.