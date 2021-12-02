Тисячу за вакцинацію можна буде витратити на книжки

Тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу, обіцяну президентом Володимиром Зеленським, можна буде витратити на книжки.

Про це повідомила перший віцепрем’єр, міністр економіки Юлія Свириденко.

"Урядова команда працює для того, щоб людям було зручно скористатися 1000 грн за участь в кампанії вакцинації, а бізнес отримав необхідну підтримку. Ми провели зустрічі з представниками сфери культури, Інституту книги, Асоціації книговидавців та книгорозповсюджувачів, інших інституцій, та за результатами вирішили, що витратити 1000 грн на придбання книг можна буде від початку програми «єПідтримка»", - цитує Свириденко пресслужба міністерства.

Ініційована Зеленським програма "єПідтримка" стартує з 19 грудня. В рамках програми вакциновані громадяни зможуть отримати від держави підтримку в розмірі 1000 гривень.

За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал або купити квитки для мандрівок усередині країни – на внутрішні авіа- та залізничні рейси, а також придбати книжки.

Взяти участь у програмі на першому етапі можна буде через мобільний застосунок "Дія". Після перевірки на відповідність встановленим критеріям громадянин зможе відкрити віртуальний рахунок в онлайн-банку, отримати на нього гроші та витратити їх на покупку послуги у суб’єкта господарювання, який бере участь у програмі.

За попередніми підрахунками, це більше 6000 підприємств у сферах культури, спорту та пасажирських перевезень.