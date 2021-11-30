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​Одеський художній музей перейде в державну власність

Обласна рада розгляне це питання в середині грудня.

​Одеський художній музей перейде в державну власність
Палац Потоцьких (Одеський художній музей)
Фото: discover.ua

Одеська обласна рада на засіданні 17 грудня збирається розглянути проєкт рішення про надання згоди на передачу з комунальної власності у державну цілісного майнового комплексу КУ "Одеський художній музей" на вулиці Софіївський, 5.

Про це повідомляється на сайті облради, яка є засновником музею.

29 листопада проєкт рішення погодила комісія облради з питань управління майном спільної власності територіальних громад області.

За словами директорки департаменту культури Одеської ОДА Олени Олійник, це сприятиме розвитку музею, а також підвищенню заробітної плати працівників.  

Нагадаємо, що у жовтні 2021 року президент Володимир Зеленський надав Одеському художньому музей статус національного.

Колишній директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд тривалий час боровся за те, аби музей отримав статус національного закладу культури. Це дозволить перевести музей з обласного бюджету на державний, відповідно, його фінансування може збільшитись.

Ройтбурд помер 8 серпня 2021 року.

Після його смерті Одеський художній музей тимчасово очолила його заступниця Олександра Ковальчук.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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