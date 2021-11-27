Відібрано учасників другого туру конкурсу на здобуття Шевченківської премії

26 листопада відбувся перший тур конкурсу на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2022 року.

Про це йдеться на сайті Комітету.

За результатами розгляду відібрано літературно-мистецькі твори, що допущені до участі у другому турі конкурсу.

Література

Дуда Тамара Анатоліївна (Тамара Горіха Зерня). Роман «Доця»

ЄшкілєвВолодимир Львович. Романи «Унія» та «Каїн»

Іздрик Юрій Романович. Книга поезій «Інші речі»

Нечитайло (Осока) Сергій Олександрович. Книга прози «Три лини для Марії»

Пузій Володимир Костянтинович (Володимир Аренєв). Книга «Заклятий меч, або Голос крові»

Сопронюк Артем Вікторович (Маркіян Камиш). Книга прози «Оформляндія. Чормет. Ряска»

Херсонський Борис Григорович. Книги поезій «Вклонитися дереву», «Сталіна не було»

Літературознавство і мистецтвознавсто

Горбачов Дмитро Омелянович. Книга «Лицарі голодного Ренесансу»

Грабович Григорій Юлійович (США). Цикл статей «Переосмислюючи Павла Тичину - переосмислюючи український модернізм»

Ільницький Микола Миколайович. Книга «Читаючи, перечитуючи... Літературознавчі статті, портрети, роздуми»

Кашуба-Вольвач Олена Дмитрівна. Виставковий проєкт «Олександр Богомазов: творча лабораторія»

Ложкіна Аліса В'ячеславівна. Книга «Перманентна революція. Мистецтво України ХХ - початку ХХІ ст.»

Лютий Тарас Володимирович. Книга «Двійник. Про природу дублювання і множинності»

Мудрак Мирослава Марія (США). Книга «Образний світ Георгія Нарбута і творення українського бренду»

Скляренко Галина Яківна. Книги «Українські художники: з відлиги до Незалежності» та «Нова українська скульптура»

Федорак Назар Любомирович. Книга «Вінець і вирій українського бароко. Сім наближень до Григорія Сковороди»

Публіцистика, журналістика

Бондар Андрій Володимирович. Книга «Ласощі для Медора»

Родик Костянтин Костянтинович. Книга «Сізіф ХХ. Книжка vs політика»

Рябчук Микола Юрійович. Книга «Лексикон націоналіста та інші есеї»

Музичне мистецтво

Бурмака Марія Вікторівна. Авторський концерт «Ніжно. Тихо. Голосно»

Винницька Ярина Володимирівна. Концерт-візитівка «Ковчег Україна»

Шпудейко Олег Володимирович. Альбом «Madrigals»

Яковчук Олександр Миколайович. Симфонічний диптих «Революція Гідності»: І частина ‑ Симфонія №7 «Майдан», ІІ частина ‑ симфонія №8 «Нескорені»; поема «Молитва до Марії», вірші Т.Г.Шевченка для сопрано та мішаного хору без супроводу; Кантата «Думи мої», вірші Т.Г.Шевченка для баритона, мішаного хору та флейти

Візуальні мистетцва

Антип Петро Іванович. Виставковий проєкт «Сучасна архаїка»

Кадан Микита (Нікіта) Вікторович. Персональна виставка «Камінь б'є камінь»

Микитюк Іван Васильович. Портрети із серії скульптурних робіт «Мої односельчани»

Сільваші Тіберій Йосипович. Інсталяція «Крила»

Кіномистецтво

Балаян Роман Гургенович. Повнометражний ігровий фільм «Ми є... Ми поруч»

Вітовська-Ванца Ірина (Ірма) Григорівна. Виконання головних ролей у фільмах «Брама», «Мої думки тихі», «Казка старого мельника»

Горлова Аліна Едуардівна. Документальний фільм «Цей дощ ніколи не скінчиться»

Горностай Катерина Павлівна. Повнометражний ігровий фільм «СТОП-ЗЕМЛЯ»

Театральне мистецтво

Білоус Андрій Федорович, Колеснікова Ніна Анатоліївна, Бекіров Усеін

Різайович, Орлов Борис Анатолійович. Вистава «Шинель» Київського національного академічного Молодого театру

Кухар Катерина Ігорівна, Стоянов Олександр Афанасійович. Постановка «Children of the Night. Androgyne» (балет)

Трунова Тамара Вікторівна, Ворожбит Наталя Анатоліївна, Ларіонов Юрій Олександрович, Ісаєнко Андрій Миколайович, Ходос Валерія Ігорівна. Вистава «Погані дороги» Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра

Уривський Іван Сергійович, Богомазов Петро Дмитрович, Ступка Остап Богданович, Форманчук Олександр Іванович. Вистава «Пер Гюнт» Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка