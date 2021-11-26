Фільм Лозниці виграв головний приз на фестивалі в Амстердамі

Фільм Сергія Лозниці "Містер Ландсбергіс" (Нідерланди, Литва) про лідера руху незалежність Литви виграв головний приз на фестивалі документального кіно IDFA 2021.

Про це повідомляється на сайті IDFA.

Переможців оголосили 25 листопада на церемонії в Амстердамі.

Картина розповідає про розпад Радянського Союзу та роль, яку зіграв лідер руху за відновлення незалежності Литви Вітаутас Ландсбергіс. Завдяки йому країна стала першою державою, що вийшла зі складу СРСР.

"Нелегко оживити історію. Ще важче зробити її захоплюючою, насущною і збагаченою, зробити відчуття, ніби ми переживаємо все так, як це відбувалося. На всіх рівнях майстерності фільм-переможець є монументальним досягненням, що повністю досліджує роль, яку одна людина, одна нація і один історичний момент можуть зіграти у історії глобальної боротьби за свободу і самовизначення", – прокоментували у журі фільм Лозниці.

Головний приз фестивалю IDFA становить 15 тисяч євро.

Ще одна робота Лозниці "Бабин Яр. Контекст" отримала на фестивалі в Амстердамі спеціальну згадку журі.