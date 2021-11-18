Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA запустив серію лекцій про документальне кіно "DOCU/КЛАС: Які фільми ми дивимося?".

У пресрілізі зазначено, що лекторій про документальне кіно "DOCU/КЛАС: Які фільми ми дивимося?" на docuspace.org – це новий формат роботи онлайн-кінотеатру, який допоможе заглибитися в історію документального кіно, дослідити особливості побудови наративу, специфіку відносин режисера/-ки та героя/героїні й дізнатися про сучасні тенденції в документальному кіно.

"Ми вирішили створити невеликий, але практичний курс лекцій, що допоможе осягнути й структурувати свої знання про розмаїття документального кіно. Три розповіді про три різні аспекти сучасної документалістики на прикладі фільмів, які можна подивитися впродовж вересня-грудня під час Мандрівного фестивалю у вашому регіоні або просто на docuspace.org. “DOCU/КЛАС: Які фільми ми дивимося?” — це онлайн-курс для тих, хто хоче знайти своє улюблене документальне кіно", — зазначає Юлія Коваленко, програмерка Docudays UA.

Лектор(к)ами курсу є: культурна менеджерка та кураторка кінопрограм Ольга Бірзул, кінознавець, керівник кіноархіву Довженко-Центру Олександр Телюк та кіножурналіст-фрілансер Алекс Малишенко.

З 13 листопада і до кінця місяця щосуботи в доступі з’являтиметься наступна лекція з курсу.

Зараз доступна перша лекцію Ольги Бірзул, культурної менеджерки та кураторки кінопрограм, під назвою "Нічого правдивого і все насправді: експерименти з формою".

Кінодокументалістика, як справжня революціонерка, пройшла складний шлях боротьби за свою незалежність, усупереч традиціям, стереотипам та упередженням. Вона виросла зі звичайної хроніки та етнографічних замальовок, потрапила в тенета пропагандистів, але, зрештою, відстояла своє право на художню інтерпретацію, а не об’єктивне зображення дійсності. Ця лекція стане не тільки дороговказом у розмаїтому полі режисерських експериментів, але й на прикладі конкретних фільмів із програми 18 Мандрівного Docudays UA докладно розкаже про жанри, методи та прийоми сучасного неігрового кіно.

Розклад лекцій:

20 листопада | "Документування насилля: етичне випробування у неігровому кіно" (Олександр Телюк)

Звернувшись до ідей Дзиґи Вертова, Андре Базена та Сьюзен Зонтаґ, ми спробуємо поміркувати, як документалістиці вдавалося в різні часи розв'язувати проблему етичного показу сцен жорстокості та смерті на екрані.

27 листопада | "Це все тепер історія: як неігрове кіно показує реальні події?" (Алекс Малишенко)

Пропонуємо вам дізнатися більше про те, з чого складаються неігрові історії та як їх розповідають. А після лекції — самостійно вивчати цей неймовірний світ документалістики.