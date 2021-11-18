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Фільм Сенцова отримав дві нагороди Стокгольмського міжнародного кінофестивалю

"Носоріг" виграв "Бронзового коня".

Фільм Сенцова отримав дві нагороди Стокгольмського міжнародного кінофестивалю
Фото: stockholmfilmfestival.se

Фільм "Носоріг" українського режисера Олега Сенцова став переможцем Стокгольмського міжнародного кінофестивалю і отримав "Бронзового коня" за найкращий фільм. Крім того, виконавець головної ролі Сергій Філімонов переміг у номінації "Найкращий актор".

Про це повідомляється на сайті кінофестивалю.

Рішення ухвалило конкурсне журі на чолі з афганською режисеркою Сахрою Карімі, яку в серпні 2021 року Україна евакуювала з Афганістану.

Український режисер Олег Сенцов у 2014 році був арештований російською окупаційною владою, а у серпні 2015 року його засудили до 20 років колонії суворого режиму за сфабрикованою справою - за підпал дверей офісу "Російської общини Криму" і вікна місцевого відділення "Єдиної Росії". У РФ його звинуватили в створенні на території Криму "терористичного спільноти".

7 вересня 2019 року між Україною і Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. В Україну повернулися 11 незаконно засуджених в Росії співгромадян, зокрема Олег Сенцов і Роман Сущенко, а також 24 моряки, яких Росія захопила в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року. 

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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