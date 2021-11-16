Менш ніж за рік після прем'єри фільм отримав уже 25 нагород.

Український фільм "Мати Апостолів" режисера Зази Буадзе отримав гран-прі та ще три нагороди на кінофестивалі в Італії.

Фестиваль Terni Film Festival відбувався 6-14 листопада в італійському місті Терні.

Як повідомляє Театральний центр "Слово і голоС", стрічка "Мати Апостолів" отримала гран-прі фестивалю у номінації "Найкращий фільм", а також нагороду екуменічного журі Ватикану і нагороду за найкращий саундтрек авторів Романа Григоріва та Іллі Разумейка. Виконавицю головної ролі Наталію Половинку визнали найкращою акторкою.

Нагороди отримали особисто режисер фільму Заза Буазе та актриса Наталія Половинка.

Фото: facebook.com/wordandvoice Виконавиця головної ролі у драмі "Мати Апостолів" Наталія Половинка

Загалом фільм менш ніж за рік після прем'єри отримав уже 25 нагород, зокрема в США, Канаді та Іспанії.

"Кожна перемога нашого фільму - це крок до перемоги у цій війні", - сказала Наталія Половинка.

Фестиваль Terni Film Festival організовується Інститутом теологічних та історико-соціальних досліджень ISTESS, єпархією Терні-Нарні-Амелія та Єпископальною конференцією Умбрії під патронатом Папської ради з культури. Почесний президент фестивалю - кінорежисер Кшиштоф Зануссі.

"Мати Апостолів" - українська військова драма 2020-го року, прем'єра в Україні відбулася 3 грудня. Стрічка знята за реальними подіями, які відбувалися на сході України у 2014 році. Вона розповідає про безмірну материнську любов.

За сюжетом, мати у пошуках сина-льотчика, чий літак було збито над окупованою територією, потрапляє на війну та проходить небезпечні випробування заради його порятунку.

Режисер - Заза Буадзе, сценаристи - Ратха Макеєнкова і Заза Буадзе, продюсер Дмитро Овечкін. У ролях: Наталія Половинка, Богдан Бенюк, Олександр Пожарський. Фільм знятий студією "Золоте Руно" за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України.