Мігранти пішли в атаку на польський КПП, проти них застосували водомети і газ
Мігранти пішли в атаку на польський КПП, проти них застосували водомети і газ
Ірак надішле в Білорусь літак для повернення своїх громадян з-під польського кордону
Ірак надішле в Білорусь літак для повернення своїх громадян з-під польського кордону
"Укрпошта" купує банк за 260 млн гривень, - ЗМІ
"Укрпошта" купує банк за 260 млн гривень, - ЗМІ
ТСК назвала основні причини Іловайської трагедії
ТСК назвала основні причини Іловайської трагедії
Повністю щеплені від ковіду українці отримають по 1000 гривень, - Зеленський
Повністю щеплені від ковіду українці отримають по 1000 гривень, - Зеленський
Сім кораблів вугілля, прибуття яких анонсував Зеленський, закупив ДТЕК Ахметова
Сім кораблів вугілля, прибуття яких анонсував Зеленський, закупив ДТЕК Ахметова
Макрон - Путіну: Франція готова захищати територіальну цілісність України
Макрон - Путіну: Франція готова захищати територіальну цілісність України
​Генсек НАТО заявив про велике та незвичне зосередження військ РФ біля кордонів України
​Генсек НАТО заявив про велике та незвичне зосередження військ РФ біля кордонів України
Мігранти з табору на білоруському кордоні прийшли на польський КПП, Польща побоюється штурму
Мігранти з табору на білоруському кордоні прийшли на польський КПП, Польща побоюється штурму
ГоловнаКультура

Фільм про війну з Росією "Мати Апостолів" отримав чотири нагороди на фестивалі в Італії

Менш ніж за рік після прем'єри фільм отримав уже 25 нагород.

Український фільм "Мати Апостолів" режисера Зази Буадзе отримав гран-прі та ще три нагороди на кінофестивалі в Італії.

Фестиваль Terni Film Festival відбувався 6-14 листопада в італійському місті Терні.

Як повідомляє Театральний центр "Слово і голоС", стрічка "Мати Апостолів" отримала гран-прі фестивалю у номінації "Найкращий фільм", а також нагороду екуменічного журі Ватикану і нагороду за найкращий саундтрек авторів Романа Григоріва та Іллі Разумейка. Виконавицю головної ролі Наталію Половинку визнали найкращою акторкою.

Нагороди отримали особисто режисер фільму Заза Буазе та актриса Наталія Половинка.

Виконавиця головної ролі у драмі &quot;Мати Апостолів&quot; Наталія Половинка
Фото: facebook.com/wordandvoice
Виконавиця головної ролі у драмі "Мати Апостолів" Наталія Половинка

Загалом фільм менш ніж за рік після прем'єри отримав уже 25 нагород, зокрема в США, Канаді та Іспанії.

"Кожна перемога нашого фільму - це крок до перемоги у цій війні", - сказала Наталія Половинка.

Фестиваль Terni Film Festival організовується Інститутом теологічних та історико-соціальних досліджень ISTESS, єпархією Терні-Нарні-Амелія та Єпископальною конференцією Умбрії під патронатом Папської ради з культури. Почесний президент фестивалю - кінорежисер Кшиштоф Зануссі.

"Мати Апостолів" - українська військова драма 2020-го року, прем'єра в Україні відбулася 3 грудня. Стрічка знята за реальними подіями, які відбувалися на сході України у 2014 році. Вона розповідає про безмірну материнську любов.

За сюжетом, мати у пошуках сина-льотчика, чий літак було збито над окупованою територією, потрапляє на війну та проходить небезпечні випробування заради його порятунку.

Режисер - Заза Буадзе, сценаристи - Ратха Макеєнкова і Заза Буадзе, продюсер Дмитро Овечкін. У ролях: Наталія Половинка, Богдан Бенюк, Олександр Пожарський. Фільм знятий студією "Золоте Руно" за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також