Український фільм "Мати Апостолів" режисера Зази Буадзе отримав гран-прі та ще три нагороди на кінофестивалі в Італії.
Фестиваль Terni Film Festival відбувався 6-14 листопада в італійському місті Терні.
Як повідомляє Театральний центр "Слово і голоС", стрічка "Мати Апостолів" отримала гран-прі фестивалю у номінації "Найкращий фільм", а також нагороду екуменічного журі Ватикану і нагороду за найкращий саундтрек авторів Романа Григоріва та Іллі Разумейка. Виконавицю головної ролі Наталію Половинку визнали найкращою акторкою.
Нагороди отримали особисто режисер фільму Заза Буазе та актриса Наталія Половинка.
Загалом фільм менш ніж за рік після прем'єри отримав уже 25 нагород, зокрема в США, Канаді та Іспанії.
"Кожна перемога нашого фільму - це крок до перемоги у цій війні", - сказала Наталія Половинка.
Фестиваль Terni Film Festival організовується Інститутом теологічних та історико-соціальних досліджень ISTESS, єпархією Терні-Нарні-Амелія та Єпископальною конференцією Умбрії під патронатом Папської ради з культури. Почесний президент фестивалю - кінорежисер Кшиштоф Зануссі.
"Мати Апостолів" - українська військова драма 2020-го року, прем'єра в Україні відбулася 3 грудня. Стрічка знята за реальними подіями, які відбувалися на сході України у 2014 році. Вона розповідає про безмірну материнську любов.
За сюжетом, мати у пошуках сина-льотчика, чий літак було збито над окупованою територією, потрапляє на війну та проходить небезпечні випробування заради його порятунку.
Режисер - Заза Буадзе, сценаристи - Ратха Макеєнкова і Заза Буадзе, продюсер Дмитро Овечкін. У ролях: Наталія Половинка, Богдан Бенюк, Олександр Пожарський. Фільм знятий студією "Золоте Руно" за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України.