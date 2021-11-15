У Bellingcat розповіли про деталі розслідування у справі “Вагнергейту”
У Bellingcat розповіли про деталі розслідування у справі “Вагнергейту”
Кабмін зі скандалом звільнив директора ДП "ГарПок"
Кабмін зі скандалом звільнив директора ДП "ГарПок"
До Польщі прорвалися майже 50 мігрантів
До Польщі прорвалися майже 50 мігрантів
На Заході України прикордонники затримали 11 “заблукалих туристів" та "блогерів”
На Заході України прикордонники затримали 11 “заблукалих туристів" та "блогерів”
Великобританія готова перекинути в Україну до 600 військових через побоювання вторгнення Росії
Великобританія готова перекинути в Україну до 600 військових через побоювання вторгнення Росії
Лукашенко: Путін пропонував Україні "гарний варіант" щодо Донбасу, але вона відмовилась
Лукашенко: Путін пропонував Україні "гарний варіант" щодо Донбасу, але вона відмовилась
​Збірна України опустилася на третє місце в групі відбору на ЧС-2022
​Збірна України опустилася на третє місце в групі відбору на ЧС-2022
Вдова загиблого мера Кривого Рогу записала звернення: ні я, ні мій син суїциду не плануємо
Вдова загиблого мера Кривого Рогу записала звернення: ні я, ні мій син суїциду не плануємо
На Одещині жінка повертала борг через “смотрящого” за Чорноморськом
На Одещині жінка повертала борг через “смотрящого” за Чорноморськом
ГоловнаЕкономікаДержава

Кабмін збільшив субсидії для жителів прифронтових районів

Унаслідок бойових дій люди мусять перебути зиму без тепло- та газопостачання.

Кабмін збільшив субсидії для жителів прифронтових районів
Фото: Макс Левин

Кабінет міністрів вирішив змінити порядок нарахування житлових субсидій в опалювальний сезон для мешканців районів Донецької та Луганської областей, прилеглих до тимчасово окупованих територій. Відповідну постанову уряд ухвалив у понеділок, 15 листопада.

Про це повідомила нова керівниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона пояснила, що місцеві жителі на лінії зіткнення вимушено використовують побутові електроприлади для обігріву житлових приміщень, бо їхні оселі залишились без теплопостачання та газопостачання внаслідок бойових дій. Тобто, ці домогосподарства змушені витрачати більше грошей на оплату електроенергії.

"Уряд вирішив так змінити порядок нарахування житлових субсидій в опалювальний сезон, щоб збільшити їх розмір. Близько 12 тисяч домогосподарств зможуть отримати субсидію в середньому на суму 2,5 тис. грн", - зазначила міністр.

Збільшення нарахувань профінансують з бюджетної програми Мінсоцполітики.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , , ,
Читайте також