Кабмін збільшив субсидії для жителів прифронтових районів

Унаслідок бойових дій люди мусять перебути зиму без тепло- та газопостачання.

Кабінет міністрів вирішив змінити порядок нарахування житлових субсидій в опалювальний сезон для мешканців районів Донецької та Луганської областей, прилеглих до тимчасово окупованих територій. Відповідну постанову уряд ухвалив у понеділок, 15 листопада.

Про це повідомила нова керівниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона пояснила, що місцеві жителі на лінії зіткнення вимушено використовують побутові електроприлади для обігріву житлових приміщень, бо їхні оселі залишились без теплопостачання та газопостачання внаслідок бойових дій. Тобто, ці домогосподарства змушені витрачати більше грошей на оплату електроенергії.

"Уряд вирішив так змінити порядок нарахування житлових субсидій в опалювальний сезон, щоб збільшити їх розмір. Близько 12 тисяч домогосподарств зможуть отримати субсидію в середньому на суму 2,5 тис. грн", - зазначила міністр.

Збільшення нарахувань профінансують з бюджетної програми Мінсоцполітики.