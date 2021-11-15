Ріст ВВП України у третьому кварталі сповільнився до 2,4%

Реальний валовий внутрішній продукт України в третьому кварталі виріс на 2,4%.

Про це свідчить оперативна оцінка ВВП, здійснена Державною службою статистики.

"Реальний ВВП у III кварталі 2021 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 1,4% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з III кварталом 2020 року – на 2,4%", - йдеться в повідомленні.

Опубліковані дані свідчать про сповільнення росту ВВП України. У другому кварталі він збільшився на 5,7%.

Тоді економіка України відновила зростання після п'яти підряд кварталів падіння, пік якого прийшовся на другий квартал 2020 року, коли через запровадження локдауну ВВП обвалився на 11,2%.

Загалом через коронакризу в 2020 році економіка впала на 4,0%.

Нагадаємо, що у 2021 році Кабінет міністрів очікує зростання ВВП на 4,1%, а Національний банк - на 3,8%.