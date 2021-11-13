Кабмін зі скандалом звільнив директора ДП "ГарПок"

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у суботу, 13 листопада, звільнив директора державного підприємства "Гарантований покупець" Костянтина Петриковця.

Про це повідомляється на сайті ДП та на сайті Міненерго.

Петриковець заявив, що звільнення пов'язане із його відмовою спрямувати кошти від "зелених" облігацій не за призначенням, проте профільне міністерство це заперечило.

"Кабінет міністрів зібрався на позачергове засідання у суботу, 13 листопада, щоб звільнити мене з посади директора держпідприємства "Гарантований покупець". Це виключно політичне рішення. Я його оскаржуватиму в законному порядку. Його причиною стало те, що я відмовився виконувати незаконні вказівки представників уряду щодо розрахунків із виробниками електроенергії з відновлюваних джерел", – заявив Петриковець, якого призначив на посаду в червні 2019 році уряд Володимира Гройсмана.

За його словами, держпідприємство спрямувало 19,3 млрд гривень коштів від НЕК "Укренерго" на погашення заборгованості перед виробниками "зеленої" енергії.

При цьому Петриковець натякнув, що його змушували "відступити від норм закону і використати ці кошти як заманеться політикам".

Депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція "Європейської солідарності") у свою чергу повідомив, що кошти, які "Укренерго" залучило через єврооблігації, зараз заблоковані в Ощадбанку.

У Міненерго причиною звільнення директора ДП "ГарПок" назвали його непрофесіоналізм.

"Причиною звільнення є непрофесіоналізм та можливе завдання збитків підприємству внаслідок продажу значного обсягу електроенергії з боку "Гарантованого покупця" за завідомо заниженими цінами на користь окремих фінансово-промислових груп. Ця транзакція могла завдати збитків державі в розмірі понад 500 млн грн і призвела до зменшення відсотку розрахунків з інвесторами у зелену енергетику. Це, у свою чергу, призвело до позовів виробників з альтернативних джерел до "ГарПоку" на суму близько 1,5 млрд грн та було предметом розгляду профільного комітету Верховної Ради з відповідним зверненням щодо зміни керівника", - повідомляється на сайті міністерства.

Міненерго припускає, що матеріали на Петриковця будуть передавати у правоохоронні органи.

Відомство також запевнило, що зміна керівника ДП "ГарПок" не вплине на виконання зобов’язань перед виробниками електроенергії з альтернативних джерел.

Нагадаємо, що на початку 2021 року "Укренерго" розмістило 5-річні "зелені" єврооблігації на 825 млн доларів для погашення заборгованості перед виробниками електроенергії за "зеленим тарифом". Фінансова криза на ринку відновлювальних джерел енергії триває уже два роки роки, і ці гроші повинні були врегулювати заборгованість та стабілізувати ринок.

Через підприємство "Гарантований покупець" держава викуповує енергію, яка виробляється на сонячних і вітряних електростанціях.