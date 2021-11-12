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"Укрзалізниця" збільшує кількість поїздів до "Буковеля" й організовує автобусні трансфери до курорту

У лютому МОЗ визнало "Буковель" причиною нової хвилі ковіду.

"Укрзалізниця" збільшує кількість поїздів до "Буковеля" й організовує автобусні трансфери до курорту
Фото: gorodok.rv.ua

У новому графіку руху на 2021/2022 рік, який починає діяти 12 грудня, "Укрзалізниця" запускає 7 пар поїздів до гірськолижного курорту "Буковель".

Окрім того, компанія починає реновацію станції "Татарів" та ініціює процедуру перейменування станції на "Татарів-Буковель", повідомляє пресслужба УЗ.

"Реновація станції "Татарів" пов’язана з тим, що вона є географічно найближчою - 15 км або від 20 хвилин у дорозі - до популярного серед туристів урочища Буковель та однойменного лижного курорту", - пояснюють у компанії.

Відповідно до нового графіка руху поїздів через Буковель прямуватимуть сім поїздів:

  • №5/6 Маріуполь - Рахів;
  • №15/16 Харків - Рахів;
  • №55/56 Київ - Рахів;
  • №95/96 Київ - Рахів;
  • №25/26 Одеса - Рахів;
  • №125/126 Миколаїв - Рахів;
  • №130/129 Кременчук - Ворохта (з групою причіпних вагонів Полтава - Ворохта).

Продаж квитків на поїзди №55/56 Київ - Рахів, №95/96 Київ - Рахів, №25/26 Одеса - Рахів, №125/126 Миколаїв - Рахів уже відкрито, решта надійде у продаж до кінця цього тижня.

Також з 12 грудня буде організовано автобусні трансфери від станції до "Буковеля". Вартість трансферу становитиме 50 грн.

Нагадаємо, що курорт "Буковель" контролюється ТОВ "Скорзонера" (входить у групу "Приват" Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова), але у 2020 році заступниця голови правління ПриватБанку Галина Пахачук розповідала, що він на дві третини належить банку.

У жовтні компанія "Прикарпаттяобленерго" запровадила річний мораторій приєднання до електромережі нових споживачів у селах Поляниця та Яблуниця. Рішення пояснили тим, що села біля Буковелю вичерпали потужність електромережі.

МОЗ визнало "Буковель" причиною попередньої хвилі ковіду в Івано-Франківській області взимку цього року. Однак "Буковель" закрили на карантин лише 13 березня. Обласна влада прислухалася до вимог підприємців, які заявили про соціальну несправедливість, коли великі компанії працюють, а маленькі не можуть.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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