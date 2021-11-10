Зеленський анонсував масштабну розбудову залізниці в рамках програми “Велике будівництво”

В Україні розпочинається масштабне оновлення залізниці. В рамках програми “Велике будівництво” Президент Володимир Зеленський анонсував розбудову інфраструктури, модернізацію рухомого складу та залізничних шляхів.

Про це Глава держави розповів під час виступу на форумі “Велике будівництво: нова залізниця”, повідомляє Сайт Президента.

Президент зазначив, що в рамках програми “Укрзалізниця” відновила співпрацю з ключовим національним підприємством у сфері вагонобудування – Крюківським заводом, який поставить УЗ три нових дизельних потяга вже до кінця року.

“Також цьогоріч Укрзалізниця отримає 20 нових спальних вагонів – перші з анонсованої сотні. У планах за два наступних роки побудувати ще 500 таких. Це сучасні українські купейні вагони, за які справді не соромно”, – розповів Зеленський.

Паралельно триває закупівля сучасних електропотягів для проєкту City Express. Перші поїзди мають вийти на маршрут у Києві, Харкові та Дніпрі наступного року.

З метою оновлення рухомого складу Укрзалізниці в найближчі роки заплановано побудувати 500 нових спальних вагонів та капітально відремонтувати 150 вагонів, закупити 20 дизельних поїздів, 80 сучасних електричок, 60 модернізованих потягів, 10 нових поїздів для “Інтерсіті”.

З наступного року заплановано повністю модернізувати парк вантажних вагонів. Йдеться про будівництво 46 тис. нових піввагонів і зерновозів, яке буде профінансоване як Укрзалізницею, так і за допомогою приватних інвесторів. Крім того, з наступного року будуть створені умови для державного лізингу.

Мережу швидкісного міжрегіонального сполучення “Інтерсіті+” планують розширити до понад 10 областей. Зокрема, йдеться про Ужгород, Чернівці, Луцьк, Житомир, Чернігів, Суми, Кропивницький, Маріуполь, Миколаїв, Херсон. Незабаром швидкісною залізницею поєднають Київ та Черкаси.

Також у планах – до 2024 року електрифікувати щонайменше 500 км колій. Серед пріоритетних проєктів з електрифікації на 2022 рік: Долинська – Миколаїв – Колосівка; Ворожба – Суми; Житомир – Новоград-Волинський.

Нагадаємо, раніше в межах програми президента “Велике будівництво” запустили проект City Express для розвитку приміського залізничного сполучення.