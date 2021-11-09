Зеленський скликає засідання РНБО

У середу, 10 листопада, за дорученням президента відбудеться чергове засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

"Президент України Володимир Зеленський доручив секретареві РНБО Олексію Данілову організувати проведення 10 листопада о 13:30 в м. Київ засідання РНБО України. Всі члени РНБО України поінформовані про дату, час та місце проведення засідання", - сказано в повідомленні.

Про порядок денний засідання офіційної інформації немає.

За даними агентства Інтерфакс-Україна, засідання буде присвячене питанням у сфері енергетики та ситуації на східній і північній ділянках українського кордону.

За результатами засідання РНБО 23 жовтня Олексій Данілов заявив, що Кабмін отримав доручення вжити заходів щодо забезпечення безперебійних поставок газу побутовим, а також ряду інших споживачів.

Крім того, РНБО ініціювала звернення до міжнародних організацій про готовність України прокачувати через свою ГТС додатково 55 мільярдів кубів понад ті 40 мільярдів кубів, які Україна зобов’язалася качати за контрактом з "Газпромом" щорічно до 2024 року.