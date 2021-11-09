Американські сенатори ініціювали посилення санкцій проти "Північного потоку-2"

Законодавці вважають, що проєкт загрожує європейській безпеці, сприяє використанню енергії в якості зброї та шкодить інтересам України.

Група із шести американських сенаторів, що входять до Республіканської партії, ініціювала нові поправки до закону про оборонний бюджет США (NDAA). Поправки покликані змусити адміністрацію президента США Джо Байдена запровадити санкції проти оператора газотранзитного проекту Nord Stream AG.

Сенатори розкритикували рішення уряду США, прийняте в травні цього року, надати виключення для Nord Stream AG з режиму санкцій з міркувань національних інтересів. Законодавці вважають, що проєкт загрожує європейській безпеці, сприяє використанню енергії в якості зброї та шкодить інтересам України, передає Голос Америки.

"Після того, як адміністрація Байдена раніше цього року відмовилась запроваджувати обов'язкові конгресові санкції проти "Північного потоку-2", Росія обмежила транзит газу через Україну, нагромадила війська та обладнання на кордоні з Україною. Путін також публічно закликав лідерів Європейського Союзу швидко сертифікувати "Північний потік-2", якщо вони хочуть уникнути найгіршої газової кризи за роки в Європі", - заявив голова ініціативної групи сенатор Джим Ріш.

Відмова від застосування санкцій "надала перевагу Путіну і зашкодила нашому союзнику, Україні", впевнений співавтор законопроекту Роб Портман. "Втілення цих санкцій є важливим для підтримки незалежності Європи та енергобезпеки", - додає він.

"В час, коли Росія обмежує енергопоставки до Європи, адміністрація Байдена має виконати закон і запровадити санкції проти "Північного потоку-2". Наша поправка справедливо поновить підтримувані обома партіями санкції проти геополітичної зброї Путіна", - заявив ще один співавтор законопроекту Джон Барассо.

Відповідне посилення санкцій розглядає й інша палата американського Конгресу - Палата представників. У вересні Палата представників США внесла до проекту NDAA поправку, що усуває можливість надавати виключення із санкцій проти учасників "Північного потоку-2" з міркувань захисту національних інтересів.

Наразі проект "Північний потік-2" проходить сертифікацію в Німеччині. Німецька влада має час до січня для сертифікації проекту. Після цього проєкт остаточного рішення передадуть Європейській комісії, у якої буде ще два місяці (у разі потреби вони зможуть продовжити цей термін ще на стільки ж), щоб також ухвалити рішення.

Влада ЄС повинна вирішити, чи відповідає трубопровід європейським правилам, згідно з якими газотранспортний бізнес має бути відокремлений від виробництва та продажу. Лише після цього регулюючий орган Німеччини зможе видати сертифікат.

Нагадаємо, що Росія завершила будівництво "Північного потоку - 2" 10 вересня і вже заповнила технічним газом першу нитку. Сертифікація - останній крок, що відділяє Росію від запуску газопроводу.

Проект "Північний потік-2" складається із двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Після запуску "Північного потоку" Росія матиме всю необхідну інфраструктуру для транзиту газу в Західну Європу повністю в обхід України.