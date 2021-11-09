Родина Суркісів більше пов’язана з американським футболом, ніж із "ПриватБанком", - адвокат

Як можна бути пов’язаним із банком, якщо ти не є його акціонером та жодним чином не впливаєш на роботу цієї установи, апелює адвокат.

Намагання пов’язати родину Суркісів з "ПриватБанком" є нічим іншим як пустопорожніми балачками та штучним, за вуха притягнутим, домислом. Про це в коментарі ТСН заявив адвокат Ігоря Суркіса Ігор Алексєєв.

"Це звучить так само абсурдно як і стосунки Суркісів з американським футболом. Ніби й футбол, проте "дещо інший". Тож за подібною логікою будь-який вкладник фінустанови є пов’язаною з нею особою, бо тримає в ній свої заощадження", — говорить адвокат.

"У мене виникає питання: скажіть, будь ласка, а як можна бути пов’язаним із банком, якщо ти не є його акціонером та жодним чином не впливаєш на роботу цієї установи? Щобільше, якщо ви дійсно пов’язані з банком і знаєте, що ваші гроші можуть бути списані з ваших рахунків, то, мабуть, ви їх заберете з цих рахунків? Але родина Суркісів цього ніколи не робила. Їхні кошти весь час знаходились на рахунках "ПриватБанку" аж до моменту його націоналізації", — продовжив Алексєєв.

І хоча Національний банк виправдовує всі свої претензії до Ігоря Суркіса тим, що він нібито був власником істотної участі близько 25% у медіахолдингу "1+1″, адвокат говорить про хибність цієї тези.

"Ось тільки Ігор Суркіс весь час був власником частки трохи понад 8%. А за українським законом "істотна участь" — це 10 і більше відсотків. Тому елементарні знання математики свідчать про хибність, помилковість і незаконність позиції Національного банку", — зазначив Алексєєв.

"Українські суди неодноразово доводили відсутність зв’язку між Ігорем Суркісом та "ПриватБанком". І востаннє зовсім нещодавно: на початку жовтня суд вкотре констатував, що Національний банк не підтвердив істотну участь пана Суркіса в медіахолдингу "1+1″, через який була нібито встановлена його пов’язаність з "ПриватБанком", — наголошує адвокат.