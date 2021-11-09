Суд над Саакашвілі розпочнеться 10 листопада у Тбілісі, - адвокат

Адвокат ув’язненого експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі Бека Басілая повідомив із посиланням на представника Тбіліського міського суду, що його клієнт має бути в суді 10 листопада.

"Суд повідомив, що вимагає доставити Міхеіла Саакашвілі до зали суду. Міністерство юстиції та спеціальна пенітенціарна служба зобов'язані виконати цю вимогу", - цитує Басілаю агентство "Інтерфакс-Україна".

Мін'юст поки що не прокоментував заяву адвоката про дату та місце проведення судового процесу.

Раніше міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе заявив, що його відомство не рекомендує проводити процес у суді та пропонує зробити це у в'язниці. За словами міністра, Мін'юст дає таку рекомендацію задля безпеки самого Саакашвілі.

Нагадаємо, МВС Грузії порушило проти Саакашвілі кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону. Експрезидента помістили до в’язниці на підставі вироків грузинських судів 2018 року та судових проваджень ще у двох справах, які тривають з 2014 року.

Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування.

З 6 листопада Саакашвілі відмовився вживати ліки, вітаміни та підтримувальні препарати. Консиліум лікарів за результатами медичного огляду 8 листопада засвідчив критичний стан його здоров’я, після чого політика відвезли в лікарню.

Український омбудсман Людмила Денісова заявила, що під час переведення до лікарні Саакашвілі завдали тілесних ушкоджень. Денісова також заявила, що увʼязнений політик поміщений до лікарні, яка не відповідає вимогам консиліуму.

Грузинська влада відмовляється помилувати Саакашвілі, сам він вважає звинувачення політично мотивованими. Станом на 9 листопада Саакашвілі голодує 40 днів.