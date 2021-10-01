Саакашвілі у в’язниці оголосив голодування, - омбудсман

Він також вимагає зустрічі з українським консулом.

Міхеїл Саакашвілі, затриманий сьогодні у Грузії, оголосив себе політичним в’язнем та заявив про початок голодування. Він також вимагає зустрічі з українським консулом.

Про це сказала омбудсмен Грузії Ніно Ломджарія після зустрічі з колишнім президентом у в'язниці, повідомляє Newsgeorgia.

"Саакашвілі оголосив голодування. І як громадянин України він вимагає зустрічі з консулом України", - зазначила омбудсмен.

Вона зауважила, що підставою оголосити голодування стало незгода Саакашвілі з висунутими проти нього звинуваченнями і з винесеними раніше вироками у вже розглянутих в суді справах.

За словами омбудсмана, у Михайла Саакашвілі наразі не має особливих скарг на здоров'я. Він також повідомив, що сам відчинив двері квартири поліції і не чинив опору під час арешту.

"Його затримали сьогодні в Тбілісі, в орендованій квартирі, затримала поліція, він був в квартирі один, сила застосована не була", - сказала Ломджарія.

За її словами, колишній президент "не захотів говорити про обставини свого приїзду до Грузії".

Напередодні стало відомо, що у Грузії затримали колишнього президента країни Михайла Саакашвілі.

Раніше сьогодні Михайло Саакашвілі заявив, що приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності. Водночас у МВС Грузії заявили, що Саакашвілі не перетинав кордон з Грузією.

Саакашвілі очолював Грузію в 2008-2013 роках. Після поразки на чергових виборах у 2013 році він залишив країну. Після цього проти політика порушили ряд кримінальних справ, за деякими з них він був заочно засуджений на тюремні терміни.

У 2015 році він втратив грузинське громадянство і вже майже шість років є громадянином України.

Саакашвілі оголошений у Грузії у внутрішньодержавний розшук. Він не повертався до Грузії вже вісім років, хоча багато разів обіцяв зробити це.

2 жовтня у Грузії відбудуться місцеві вибори.