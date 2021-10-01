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У США заборонили продавати IQOS

Регулятор запровадив заборону через справу про патент.

У США заборонили продавати IQOS

Комісія з міжнародної торгівлі США (ITC) заборонила компаніям Altria і Philip Morris продавати на території країни пристрій для нагрівання тютюну IQOS.

Про це пише The Wall Street Journal.

Регулятор ухвалив таке рішення у справі про патент, ініційованої конкурентом компаній - R.J. Reynolds Tobacco Co.

"Посягання на нашу інтелектуальну власність підриває нашу можливість інвестувати і створювати інновації", - заявили у RJ Reynolds Tobacco про причини позову проти Altria і Philip Morris.

Тепер позов має пройти адміністративну перевірку. Очікується, що вона триватиме два місяці. Якщо рішення ITC залишиться чинним, Philip Morris не зможе продавати пристрої IQOS вже з листопада. Постанова набере чинності після того, як її затвердить президент США.

Крім того, аналогічний позов проти Philip Morris на кількох міжнародних ринках подала British American Tobacco. Однак суди Великобританії і Греції стали на сторону Philip Morris.

Представники Altria і Philip Morris вже повідомили, що мають намір оскаржити рішення регулятора, оскільки вважають патенти Reynolds American недійсними.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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