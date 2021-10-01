Саакашвілі заявив про приїзд до Грузії після восьмирічної відсутності

Колишній президент Грузії, а зараз голова виконкому Нацради реформ України Михайло Саакашвілі заявив, що приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності.

Відеозвернення, нібито зняте в портовому місті Батумі, він розмістив у фейсбуці.

Як зауважує видання "Новини-Грузія", звернення було записано біля канатної станції на в'їзді в Батумі - місце дуже багатолюдне, там встановлені десятки камер відеоспостереження. У бесіді з журналістами телеканалу "Пірвелі" співробітники прилеглих торгових об'єктів повідомили, що не бачили експрезидента.

У МВС Грузії заявили, що Саакашвілі не перетинав кордон з Грузією, пише видання "Інтер Пресс Ньюз".

Саакашвілі очолював Грузію в 2008-2013 роках. Після поразки на чергових виборах у 2013 році він залишив країну. Після цього проти політика порушили ряд кримінальних справ, за деякими з них він був заочно засуджений на тюремні терміни.

У 2015 році він втратив грузинське громадянство і вже майже шість років є громадянином України.

Саакашвілі оголошений у Грузії у внутрішньодержавний розшук. Він не повертався до Грузії вже вісім років, хоча багато разів обіцяв зробити це.

2 жовтня у Грузії відбудуться місцеві вибори.