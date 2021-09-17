У серіалі "Хід королеви" збрехали про її кар'єру і обізвали росіянкою.

Колишня чемпіонка світу з шахів Нона Гапріндашвілі подала до суду на Netflix через популярний мінісеріал "Хід королеви".

Справу розглядатиме один з окружних судів штату Каліфорнія, США.

У серіалі розповідається про життя вигаданої шахістки Бет Хармон, яку називають єдиною чемпіонкою, яка проводила поєдинки з чоловіками. "Насправді єдина незвичайна річ у ній (Хармон) - це її стать. І навіть це не унікальне явище для Росії. Є Нона Гапріндашвілі, але вона чемпіонка світу серед жінок і ніколи не зустрічалася з чоловіками", - такий текст міститься в одному з епізодів серіалу.

У позові Гапріндашвілі повідомляється, що це відверта брехня. До 1968 року, про який ідеться в цьому епізоді серіалу, вона змагалась щонайменше з 59 шахістами-чоловіками, у тому числі з десятьма гросмейстерами.

"Netflix нахабно і свідомо брехав про досягнення Гапріндашвілі з дешевою і цинічною метою «роздути драму», створивши враження, ніби його вигадана героїня зуміла зробити те, що не зробила жодна інша жінка, включаючи Гапріндашвілі", - сказано в позові.

Ще однією образою шахістка вважає те, що у серіалі її названо росіянкою, тоді як вона грузинка.

Шахістка вимагає від Netflix 5 мільйонів доларів компенсації і вилучення з серіалу епізоду, де представлена невірна інформація про її кар'єрні досягнення.

Гапріндашвілі - п'ятикратна чемпіонка світу (з 1962 по 1978 рік).

Вона народилася в 1941 році в місті Зугдіді і уже в 15 років стала чемпіонкою Грузії з шахів.

Гаприндашвілі стала першим міжнародним гросмейстером серед жінок.