У норвезькому місті Буде на мініатюрному стадіоні "Аспміра", що вміщує 5,6 тис. глядачів відбувся історичний перший матч української команди в новоспеченому УЄФА турнірі Лізі конференцій.

Треба визнати, візит "Зорі" в Країну фіордів видався невдалим - "мужики" програли "Буде-Глимту" 1:3.

Всі голи були забиті після перерви.

Провальні перші чверть години другої половини зустрічі, за які господарі забили у ворота Дмитра Мацапури 3 голи, коштували гостям гідного результату.

Гол Артема Громова на 90+1 хвилині хоч і увійде в історію українського футболу, але дозволив підопічним Віктора Скрипника лише уникнути розгрому.

У паралельному матчі групи С "Рома" розтрощила софійський ЦСКА - 5:1.

У наступному турі "Зоря" на своєму полі прийме італійців, а "Буде-Глимт" відправиться в гості до ЦСКА. Матчі відбудуться 30 вересня.

Оновлення. Огляд матчу "Буде-Глимт" - "Зоря".