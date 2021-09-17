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"Зоря" в компенсований час уникла розгрому в Лізі конференцій УЄФА (оновлено)

Луганчани поступилися "Буді-Глимту" на виїзді.

"Зоря" в компенсований час уникла розгрому в Лізі конференцій УЄФА (оновлено)
Фото: twitter.com/glimt

У норвезькому місті Буде на мініатюрному стадіоні "Аспміра", що вміщує 5,6 тис. глядачів відбувся історичний перший матч української команди в новоспеченому УЄФА турнірі Лізі конференцій.

Треба визнати, візит "Зорі" в Країну фіордів видався невдалим - "мужики" програли "Буде-Глимту" 1:3.

Всі голи були забиті після перерви.

Провальні перші чверть години другої половини зустрічі, за які господарі забили у ворота Дмитра Мацапури 3 голи, коштували гостям гідного результату.

Гол Артема Громова на 90+1 хвилині хоч і увійде в історію українського футболу, але дозволив підопічним Віктора Скрипника лише уникнути розгрому.

У паралельному матчі групи С "Рома" розтрощила софійський ЦСКА - 5:1.

У наступному турі "Зоря" на своєму полі прийме італійців, а "Буде-Глимт" відправиться в гості до ЦСКА. Матчі відбудуться 30 вересня.

Оновлення. Огляд матчу "Буде-Глимт" - "Зоря".

Григорій МухінГригорій Мухін
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