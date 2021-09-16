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Мессі вперше у своїй кар'єрі зіграв у Лізі чемпіонів за "чужу" команду

ПСЖ не зміг обіграти "Брюгге".

Замашки вождя, але фактично ним не став
Фото: EPA/UPG
Замашки вождя, але фактично ним не став

У рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів фіналіст позаминулого розіграшу турніру "Парі Сен-Жермен" зустрічався в Брюгге з однойменною командою.

Матч завершився нічиєю - 1:1.

На гол Андера Еррери на 15-й хвилині господарі через 12 хвилин відповіли голом капітана команди в цьому матчі Ганса Ванакена.

Відзначимо, що вперше у своїй багатій клубній кар'єрі Ліонель Мессі зіграв у матчі Ліги чемпіонів не за "Барселону".

Для Лео цей матч став ювілейним, 150-м у цьому турнірі, і він лише третій польовий гравець, який досяг цього рубежу (у Кріштіану Роналду 177 ігор, Хаві - 151).

Крім того, поєдинок на стадіоні "Ян Брейдель" увійде в історію як перший, у якому тріо Мессі-Неймар-Кіліан Мбаппе зіграли разом.

Вочевидь, взаєморозуміння цьому ансамблю ще бракує.

Додамо, що на 51-й хвилині Мбаппе отримав травму і покинув поле.

Огляд матчу "Брюгге" - ПСЖ.

Григорій МухінГригорій Мухін
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