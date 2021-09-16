Фото: EPA/UPG Замашки вождя, але фактично ним не став

У рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів фіналіст позаминулого розіграшу турніру "Парі Сен-Жермен" зустрічався в Брюгге з однойменною командою.

Матч завершився нічиєю - 1:1.

На гол Андера Еррери на 15-й хвилині господарі через 12 хвилин відповіли голом капітана команди в цьому матчі Ганса Ванакена.

Відзначимо, що вперше у своїй багатій клубній кар'єрі Ліонель Мессі зіграв у матчі Ліги чемпіонів не за "Барселону".

Для Лео цей матч став ювілейним, 150-м у цьому турнірі, і він лише третій польовий гравець, який досяг цього рубежу (у Кріштіану Роналду 177 ігор, Хаві - 151).

150 - Lionel Messi will make his 150th appearance in the UEFA Champions League this evening, becoming only the third outfield player to reach this milestone in the competition (Cristiano Ronaldo, 177 & Xavi, 151). Omnipresent. pic.twitter.com/WkRg0cM0hy — OptaJoe (@OptaJoe) September 15, 2021

Крім того, поєдинок на стадіоні "Ян Брейдель" увійде в історію як перший, у якому тріо Мессі-Неймар-Кіліан Мбаппе зіграли разом.

Вочевидь, взаєморозуміння цьому ансамблю ще бракує.

Додамо, що на 51-й хвилині Мбаппе отримав травму і покинув поле.

Огляд матчу "Брюгге" - ПСЖ.