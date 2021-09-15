Шевченко почав переговори з клубами американської МЛС, - ЗМІ

Український фахівець може працевлаштуватися за океаном.

Три клуби чемпіонату МЛС ведуть переговори про призначення Андрія Шевченка головним тренером, повідомляє sportarena.com з посиланням на журналіста Ніколо Скіра.

Екскерманич збірної України може очолити одну з неназваних американських команд перед початком сезону-2022.

Регулярний чемпіонат у нинішньому сезоні МЛС триватиме до 7 листопада. Нового чемпіона визначать до 11 грудня.

У серпні Шевченко залишив збірну України, не продовживши свій контракт з Українською асоціацією футболу. Сам фахівець заявив, що хотів продовжити роботу зі збірною.

Під керівництвом Шевченка українська національна команда вийшла в історичний чвертьфінал Євро-2020.