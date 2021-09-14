Сьогодні, 14 вересня, легендарному динамівцю Володимиру Мунтяну виповнилося 75 років.
Столичний клуб, за який уродженець Одещини за 12 років зіграв в 302-х матчах (57 голів), привітав свого ветерана з ювілеєм і згадав значущі моменти в його кар'єрі. А згадати є з чого.
Мунтян є 7-разовим чемпіоном СРСР, 2-разовим володарем Кубка. У складі першої легендарної команди Валерія Лобановського вигравав Кубок володарів кубків УЄФА та Суперкубок УЄФА 1975 року.
В даний час заслужений майстер спорту СРСР (1975) і заслужений тренер України працює селекціонером в рідному клубі.
Нагадаємо, в цьому році Мунтян став почесним громадянином Києва.