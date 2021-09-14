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"Динамо" привітало свою легенду Володимира Мунтяна з ювілеєм

Одному з кращих хавбеків свого часу виповнилося 75.

"Динамо" привітало свою легенду Володимира Мунтяна з ювілеєм
Володимир Мунтян
Фото: ФК "Динамо"

Сьогодні, 14 вересня, легендарному динамівцю Володимиру Мунтяну виповнилося 75 років.

Столичний клуб, за який уродженець Одещини за 12 років зіграв в 302-х матчах (57 голів), привітав свого ветерана з ювілеєм і згадав значущі моменти в його кар'єрі. А згадати є з чого.

Мунтян є 7-разовим чемпіоном СРСР, 2-разовим володарем Кубка. У складі першої легендарної команди Валерія Лобановського вигравав Кубок володарів кубків УЄФА та Суперкубок УЄФА 1975 року.

В даний час заслужений майстер спорту СРСР (1975) і заслужений тренер України працює селекціонером в рідному клубі.

Нагадаємо, в цьому році Мунтян став почесним громадянином Києва.

Григорій МухінГригорій Мухін
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