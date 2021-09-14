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Помер легендарний метальник молота, володар світового рекорду Юрій Сєдих

Спортсмен двічі виграв Олімпіаду і один раз - чемпіонат світу.

Фото: twitter.com/sergey_bubka

Дворазовий олімпійський чемпіон з метання молота Юрій Сєдих помер на 67-му році життя.

Про це у твіттері повідомив президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка.

"Глибоко сумуємо у зв'язку зі смертю Юрія Сєдих. Видатний дворазовий олімпійський чемпіон, чий фантастичний світовий рекорд у метанні молота все ще не побитий", - написав Бубка.

Український радянський легкоатлет Юрій Сєдих народився у 1955 році в російському місті Новочеркаськ. Є вихованцем київської школи метання молоту.

У 1976 році виграв Олімпіаду в Монреалі з результатом 77,52 м, у 1980 році повторив свій успіх у Москві, метнувши снаряд на 81,80 м. Тричі вигравав чемпіонат Європи та один раз - чемпіонат світу.

У 1986 році на чемпіонаті Європи в Німеччині встановив світовий рекорд 86,74 м, який не побито досі.

У 2013 році Сєдих було введено до Зали слави Всесвітньої легкої атлетики.

Спортсмен виграв всі головні медалі в кар’єрі й установив світовий рекорд, коли жив і тренувався в Україні. В останні роки життя він мешкав у Парижі.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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