Столицю Олімпіади-1960 перейменовано на вимогу індіанців

Один з найбільших у США гірськолижних курортів Скво-Веллі (Squaw Valley, буквально - "Долина скво"), що в штаті Каліфорнія, який приймав зимову Олімпіаду-1960, офіційно перейменовано в Палісадес Тахо, повідомляє "Спорт-Експрес".

Причина такого рішення криється в тому, що словом "скво" називали жінок з північноамериканських індіанських племен. Адміністрація курорту зазначила, що цей термін "довго використовувався як зневажливий і нелюдський щодо індіанської жінки". Проти його використання в такому контексті протестували місцеві жителі племені уошу, що входить в алгонкінську мовну групу.

Зараз слово "скво" сприймається американцями як нецензурна образа представниць корінних народів і тому зникло з алгонкінських мов.

Палісадес Тахо означає "околиці озера Тахо", розташованого в цьому регіоні.

Раніше повідомлялося про те, що французькі видавці вирішили змінити назву культового роману "Десять негренят" британської письменниці Агати Крісті. Тепер популярний детектив буде називатися "Їх було десять".