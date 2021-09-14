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Столицю Олімпіади-1960 перейменовано на вимогу індіанців

Скво-Веллі втратив свою історичну назву.

Столицю Олімпіади-1960 перейменовано на вимогу індіанців
Скво-Веллі
Фото: sportsdaily.ru

Один з найбільших у США гірськолижних курортів Скво-Веллі (Squaw Valley, буквально - "Долина скво"), що в штаті Каліфорнія, який приймав зимову Олімпіаду-1960, офіційно перейменовано в Палісадес Тахо, повідомляє "Спорт-Експрес".

Причина такого рішення криється в тому, що словом "скво" називали жінок з північноамериканських індіанських племен. Адміністрація курорту зазначила, що цей термін "довго використовувався як зневажливий і нелюдський щодо індіанської жінки". Проти його використання в такому контексті протестували місцеві жителі племені уошу, що входить в алгонкінську мовну групу.

Зараз слово "скво" сприймається американцями як нецензурна образа представниць корінних народів і тому зникло з алгонкінських мов.

Палісадес Тахо означає "околиці озера Тахо", розташованого в цьому регіоні.

Раніше повідомлялося про те, що французькі видавці вирішили змінити назву культового роману "Десять негренят" британської письменниці Агати Крісті. Тепер популярний детектив буде називатися "Їх було десять".

Григорій МухінГригорій Мухін
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