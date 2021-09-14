Чи зустрінуть євровесну «Динамо» і «Шахтар»?

Сьогодні, 14 вересня, розпочнеться ювілейний, 30-й розіграш Ліги чемпіонів , відтоді як турнір був перейменований з Кубка європейських чемпіонів. Для українських уболівальників головна інтрига полягає в тому, чи зможуть наші клуби успішно провести груповий етап І забезпечити собі участь у плей-оф.

Фото: Finance Football

У сезоні 2021/2022 Україну будуть представляти відразу два клуби – «Шахтар» і «Динамо» Київ. Кияни потрапили до групового етапу Ліги чемпіонів як минулорічний чемпіон України, а от «гірники» були вимушені пробиватися в нього через кваліфікацію, залишивши за бортом бельгійський «Генк» і французьке «Монако». Варто нагадати, що з наступного сезону Україна втратить єдину пряму перепустку до ЛЧ, навіть для чемпіона національної першості. Причина – недостатньо успішні виступи на європейській футбольній арені, тому нашим командам дуже важливо почати відвойовувати втрачені позиції вже з цього сезону.

У групі Ліги чемпіонів поборються чотири команди, за результатами матчів два кращі колективи виходять до плей-оф, третя команда вирушає в Лігу Європи (менш статусний, але все одно дуже важливий турнір), а клуб, що посів четверте місце, вилітає.

Фото: EPA/UPG «Шахтар»

Донецький «Шахтар» зіграє у квартеті D з «Інтером» (Італія), «Реалом» (Іспанія) і «Шерифом» (Молдова).

На перший погляд, підбір суперників для донеччан виглядає як вирок, але якщо розібратися, все не так і безнадійно. Чинний чемпіон Італії «Інтер» торік був однією з найпотужніших команд Європи, недарма «нерадзурі» змогли перервати дев’ятирічну гегемонію «Ювентуса» на Апеннінах. Але зараз «Інтер» вже не такий потужний. Через конфлікт з керівництвом у міжсезоння клуб покинув головний творець успіхів – тренер Антоніо Конте, а також найкращий гравець і бомбардир Ромело Лукаку. Новий тренер команди Сімоне Індзагі – дуже компетентний спеціаліст, але, по-перше, не такого калібру, як Конте, а по-друге, йому знадобиться час, щоб поставити команді свій футбол. Тому набирати залікові бали проти «Інтера» цілком реально, враховуючи, що в чемпіонаті Італії він уже на старті почав втрачати очки.

Головний претендент на першу сходинку у цій групі – мадридський «Реал». Проте найтитулованіший клуб в історії Ліги чемпіонів зараз точно не в найкращій формі. Причина цього – провал на трансферному ринку. Улітку клуб залишили обидва основні центральні захисники: багаторічний капітан і лідер оборони Серхіо Рамос і Рафаель Варан.

Фото: EPA/UPG Серхіо Рамос

На заміну їм узяли лише Давіда Алабу з «Баварії», який устиг отримати травму. Через це основною парою центрбеків будуть нестабільні Мілітао і Начо, звідси і проблеми в захисті. За чотири перші матчі нового сезону «Реал» пропустив аж шість м’ячів. Для топклубу це поганий показник, а враховуючи невисокий рівень суперників – жахливий. В атакувальній лінії в «королівського клубу» теж не все супер, трансфер Мбаппе так і не відбувся, а Еден Азар знову не у формі через травми та пропущені збори.

Четверта команда – «Шериф». Український тренер Юрій Вернидуб став першим, кому вдалося вивести клуб з Молдови в Лігу чемпіонів. Але враховуючи жорстокий жереб, на цьому досягненням клубу з Тирасполя, схоже, край. Якщо «гірники» планують поборотися за перші дві сходинки, то обидва матчі з «Шерифом» потрібно завершувати перемогами і набирати максимальну кількість очок. І для цього в українського колективу є всі шанси. Між «Шахтарем» і «Шерифом» – понад п’ятдесят позицій у клубному рейтингу УЄФА. Вартість усього складу донеччан складає €183 млн, а Шерифа - лише €12 млн.

Фото: ФК Шериф «Шериф»

У минулому розіграші ЛЧ «Шахтар» уже зустрічався з «Інтером» і «Реалом». Мадридців «гірники» несподівано обіграли в обох матчах, а з «Інтером» вдалося видряпати тільки одну нічию. Тоді «Шахтар» зайняв третю позицію у своїй групі через сильну четверту команду – «Боруссію» Менхенгладбах. Зараз на її місці об’єктивно слабкий «Шериф», тому якщо українська команда зможе показати хороший футбол і виконати свої задачі, то спокійно займе третє місце та, цілком можливо, зазіхне на другу сходинку.

Київське "Динамо", на жаль, потрапило у справжню групу смерті, де зіграє з «Баварією» (Німеччина), «Барселоною» (Іспанія) та «Бенфікою» (Португалія).

«Баварія» – одна з тих команд, зустрітися з якою хотілося б найменше, за перші шість матчів нового сезону «німецька машина» вже забила, страшно навіть уявити, 28 голів, пропустивши лише 6. Недарма мюнхенці – одні з головних претендентів на перемогу в цій Лізі чемпіонів, тому навряд чи «Динамо» зможе щось протиставити такому потужному опоненту. В обох матчах киянам важко розраховувати навіть на одну нічию, проте цілком можливо, що долю в цій групі вирішить різниця забитих і пропущених м’ячів, тому важливо не зіпсувати її з «Баварією» і спробувати уникнути розгрому.

Фото: ФК Динамо «Динамо»

«Барселона» – одна з найбільших загадок нинішнього сезону. Після того як клуб покинув Ліонель Мессі, який майже п'ятнадцять років був його лідером, зовсім незрозуміло, чого очікувати від каталонців. Схоже, що найближчі кілька років на «Барсу» чекає перебудова, лише по вдалому завершенні якої клуб знову зможе претендувати на трофеї. Зараз роль лідера атаки лягає на плечі щойно придбаного Мемфіса Депая і 18-річного Ансу Фаті. Через адаптацію першого та вік другого вони навряд зможуть дати той результат, на який від них будуть чекати фанати «синьо-гранатових».

Лісабонську «Бенфіку» ніяк не можна назвати подарунком для «Динамо», але цілком очевидно, що саме в матчах з португальцями буде вирішуватися доля киян у цій групі. Попри сусідство в рейтингу клубів УЄФА («Бенфіка» – 26 місце, «Динамо» – 29 місце), фаворитами букмекери вважають саме португальців. Вартість складу команди з Лісабона більша удвічі: €286 млн проти €133 млн. У стартових п’яти матчах чемпіонату Португалії «Бенфіка» здобула п’ять перемог із сумарним рахунком 13:2.

Навіть зважаючи на кризу «Барселони», «динамівцям» напевно не доведеться розраховувати на боротьбу за дві найвищі позиції у групі, проте шанси на третє місце і, як результат, продовження виступів у Лізі Європи навесні однозначно є. Для цього необхідно налаштуватися і бездоганно провести обидва матчі з «Бенфікою» і, можливо, хоча б раз відібрати очки в не завжди стабільної «Барселони».

Фото: slbenfica.pt «Бенфіка»

Свій європейський шлях 2021/22 «Динамо» розпочне 14 вересня матчем у Києві проти «Бенфіки», а «Шахтар» 15 вересня на виїзді зіграє з «Шерифом». Тож уболіваємо за наші команди і віримо, що їхні результати восени не залишать нас без футбольної євровесни.