Спортивний директор Формули-1 обізвав Гемільтона і Ферстаппена "двома півнями в одному курнику"

У традиційній колонці спортивний директор Формули-1 Росс Браун підбив підсумки драматичного Гран-прі Італії.

Зокрема, можновладний функціонер згадав контактну боротьбу на трасі лідерів серії Льюїса Гемільтона і Макса Ферстаппена. У результаті обидва завершили заїзд у гравії.

"Після гонки Ферстаппен і Гемільтон відвідали кімнату стюардів, де Макс отримав штраф з утратою трьох місць на старті в Сочі за зіткнення в першій шикані.

Упевнений, думки вболівальників з цього приводу розділилися. Очевидно, що обидва гонщики могли уникнути аварії. Це ще один наслідок того, що вони не хочуть поступатися ні на дюйм. Шкода, що опинилися у гравії, позбавивши нас можливості спостерігати за продовженням дуелі", - цитує свого шефа пресслужба Формули-1.

"Цікаво зрозуміти, як це вплине на їхню боротьбу за титул. Ми вже пережили Сільверстоун, де стався неоднозначний інцидент, тепер вони зіткнулися в Монці. У нас два півні в одному курнику, і навряд чи до кінця сезону хтось із них буде готовим поступитися. Сподіваюся, володар титулу визначиться на трасі, а не в бар'єрах або в кімнаті стюардів", - додав Браун.

Зазначимо, що наступний етап пройде через два тижні - Гран-прі Росії.