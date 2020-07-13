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Гамільтон установив дивовижний рекорд у Формулі-1

Британець вигравав хоча б одну гонку сезону протягом останніх 14 років.

Льюїс Гамільтон
Фото: EPA/UPG
Льюїс Гамільтон

Напередодні перемогою Льюїса Гамільтона на "Мерседесі" завершився другий етап чемпіонату світу в класі машин Формула-1 - Гран-прі Штирії.

Цим тріумфом на автодромі "Ред Булл Ринг" 35-річний британець встановив дивовижний рекорд "Королівських автоперегонів". Він став пілотом, який вигравав хоча б одну гонку сезону протягом 14 років поспіль.

Нагадаємо, перша перемога Гамільтона трапилася в його дебютному сезоні 2007 року на Гран-прі Канади за кермом боліда "Макларен". Таким чином, Гамільтон не провів жодного року без перемог у Формулі-1.

Зазначимо, що абсолютне досягнення належить Міхаелю Шумахеру - він вигравав хоча б одну гонку в сезоні протягом 15 років поспіль (з 1992 по 2006 рік), однак у перший свій сезон, 1991 року, Міхаель не перемагав.

Крім того, Шумахер у трьох своїх останніх сезонах у Формулі-1 (2010-2012) за кермом Mercedes GP Petronas також не перемагав.

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