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Мессі встановив унікальне досягнення Ла Ліги

"Барселона" не дає розслабитися "Реалу".

Мессі встановив унікальне досягнення Ла Ліги
Ліонель Мессі
Фото: EPA/UPG

У матчі 36-го туру Ла Ліги "Барселона" здобула нелегку перемогу на виїзді над "Вальядолідом" - 1:0.

Єдиний гол у матчі забив Артуро Відаль.

Асистував чилійському півзахисникові капітан "блаугранас" Ліонель Мессі.

Ця результативна передача стала для Мессі вже 20-ю в нинішньому сезоні Прімери, також на його рахунку 22 забиті м'ячі.

Таким чином, Лео став першим гравцем в історії Прімери, який зміг забити за один сезон не менш ніж 20 голів і віддати не менш ніж 20 результативних передач.

Раніше це досягнення належало нападнику "Арсеналу" Тьєррі Анрі в Англійській прем'єр-лізі. У сезоні-2003/04 француз забив 24 м'ячі і оформив 20 результативних передач.

Зазначимо, що за кількістю асистів за сезон у Ла Лізі Мессі поступається лише експартнеру по "Барсі" - Хаві, на рахунку якого була 21 гольова передача в сезоні 2008/09.

Додамо, що після перемоги у Вальядоліді "Барселона" до мінімуму скоротила своє відставання від лідера "Реала", однак "бланкос" сьогодні проведе свій матч проти "Гранади".

Highlights матчу "Вальядолід" - "Барселона" - на сайті офіційного мовника Ла Ліги.

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