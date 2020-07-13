У матчі 36-го туру Ла Ліги "Барселона" здобула нелегку перемогу на виїзді над "Вальядолідом" - 1:0.
Єдиний гол у матчі забив Артуро Відаль.
Асистував чилійському півзахисникові капітан "блаугранас" Ліонель Мессі.
Ця результативна передача стала для Мессі вже 20-ю в нинішньому сезоні Прімери, також на його рахунку 22 забиті м'ячі.
Таким чином, Лео став першим гравцем в історії Прімери, який зміг забити за один сезон не менш ніж 20 голів і віддати не менш ніж 20 результативних передач.
Lionel Messi is the first player in LaLiga history to score 20+ goals and provide 20+ assists in a single season.— Squawka Football (@Squawka) July 11, 2020
Cue the fireworks. 🎇🎆 pic.twitter.com/V3Slkyjf7f
Раніше це досягнення належало нападнику "Арсеналу" Тьєррі Анрі в Англійській прем'єр-лізі. У сезоні-2003/04 француз забив 24 м'ячі і оформив 20 результативних передач.
Зазначимо, що за кількістю асистів за сезон у Ла Лізі Мессі поступається лише експартнеру по "Барсі" - Хаві, на рахунку якого була 21 гольова передача в сезоні 2008/09.
🤝 - Lionel Messi is the first player to reach 20 assists in a La Liga season since Xavi (21) in 2008/09. #ValladolidBarça #ForçaBarça— Gracenote Live (@GracenoteLive) July 11, 2020
Додамо, що після перемоги у Вальядоліді "Барселона" до мінімуму скоротила своє відставання від лідера "Реала", однак "бланкос" сьогодні проведе свій матч проти "Гранади".
Highlights матчу "Вальядолід" - "Барселона" - на сайті офіційного мовника Ла Ліги.