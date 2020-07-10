Грінвуд побив рекорд Руні в "Манчестер Юнайтед"

Напередодні в рамках 34-го туру Англійської прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" обіграв на виїзді "Астон Віллу" (3:0), тим самим встановивши новий рекорд АПЛ.
У складі переможців одним голом відзначився Мейсон Грінвуд.
Додамо, що 18-річний англієць забив у третій зустрічі поспіль. На момент проведення поєдинку на "Вілла Парк" Мейсону виповнилося 18 років і 282 дні.
Таким чином, Грінвуд побив рекорд легенди МЮ Вейна Руні, який у лютому 2005 року у віці 19 років і 125 днів став наймолодшим гравцем клубу, який забив у трьох матчах АПЛ поспіль.
3 - Mason Greenwood is only the second teenager to score in three consecutive Premier League appearances for Manchester United (18y 282d), following on from Wayne Rooney back in February 2005 (19y 125d). Cubs. pic.twitter.com/B4ujuCRwaN— OptaJoe (@OptaJoe) July 9, 2020