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Грінвуд побив рекорд Руні в "Манчестер Юнайтед"

Мейсон відзначився в третьому поспіль матчі АПЛ.

Мейсон Грінвуд
Фото: EPA/UPG
Мейсон Грінвуд

Напередодні в рамках 34-го туру Англійської прем'єр-ліги "Манчестер Юнайтед" обіграв на виїзді "Астон Віллу" (3:0), тим самим встановивши новий рекорд АПЛ.

У складі переможців одним голом відзначився Мейсон Грінвуд.

Додамо, що 18-річний англієць забив у третій зустрічі поспіль. На момент проведення поєдинку на "Вілла Парк" Мейсону виповнилося 18 років і 282 дні.

Таким чином, Грінвуд побив рекорд легенди МЮ Вейна Руні, який у лютому 2005 року у віці 19 років і 125 днів став наймолодшим гравцем клубу, який забив у трьох матчах АПЛ поспіль.

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