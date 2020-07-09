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Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" встановити історичне досягнення в Англійській прем'єр-лізі

"Городяни" крупно обіграли Ньюкасл.

Олександр Зінченко в протиборстві з Валентино Лазаро
Фото: EPA/UPG
Олександр Зінченко в протиборстві з Валентино Лазаро

Напередодні в рамках 34-го туру Англійської прем'єр-ліги ексчемпіон "Манчестер Сіті" на рідному "Етіхаді" розніс "Ньюкасл" - 5:0.

Увесь матч за господарів виступав Олександр Зінченко.

Зазначимо, що підопічні Хосепа Гвардіоли в цьому поєдинку встановили історичний рекорд точних передач за один матч у рамках АПЛ - гравці "Сіті" зробили 787 із 840, або 93,7%.

Додамо, що така статистика ведеться із сезону 2003/04.

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