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"Динамо" наздогнало "Шахтар" за кількістю трофеїв за період незалежності

В обох клубів - по 35 трофеїв.

"Динамо" наздогнало "Шахтар" за кількістю трофеїв за період незалежності
Фото: Twitter

Перемогою у фіналі Кубка України "Динамо" довело кількість завойованих трофеїв за час незалежності до 35, таким чином, порівнявшись за цим показником із "Шахтарем".

У киян - 15 перемог у чемпіонаті, 12 кубків України і 8 суперкубків.

В активі "гірників" - 13 титулів в чемпіонаті України, 13 національних кубків, 8 суперкубків і один кубок УЄФА.

Варто відзначити, що "Шахтар" має шанс ще цього року знову вирватися вперед.

Для цього підопічним Луїша Каштру потрібно "лише" виграти Лігу Європи. Нагадаємо, у "гірників" є непогані шанси вийти у чвертьфінал цього турніру - в першому матчі 1/8 фіналу "Шахтар" на виїзді обіграв "Вольфсбург" 2:1.

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