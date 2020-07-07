Трамп висловився про перейменування двох футбольних клубів через звинувачення в расизмі

Президент США Дональд Трамп прокоментував рішення двох клубів Національної футбольної ліги (NFL) про перейменування на тлі протестів проти расової дискримінації.

Відзначимо, що "Вашингтон Редскінз" ("червоношкірі") і "Клівленд Індіенс" ("індіанці") планують змінити назви.

"Вони називають команди з сили, а не слабкості. Але тепер "Вашингтон Редскінз" і "Клівленд Індіенс", дві легендарні спортивні франшизи, схоже, збираються змінити свої імена, щоб бути політично коректними. Індіанці, включаючи Елізабет Уоррен (сенатор США від Массачусетса, член Демократичної партії, - прим. LB.ua), має бути дуже злі зараз", - написав Трамп в Twitter.