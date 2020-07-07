Трамп висловився про перейменування двох футбольних клубів через звинувачення в расизмі

Президент США Дональд Трамп прокоментував рішення двох клубів Національної футбольної ліги (NFL) про перейменування на тлі протестів проти расової дискримінації.
Відзначимо, що "Вашингтон Редскінз" ("червоношкірі") і "Клівленд Індіенс" ("індіанці") планують змінити назви.
"Вони називають команди з сили, а не слабкості. Але тепер "Вашингтон Редскінз" і "Клівленд Індіенс", дві легендарні спортивні франшизи, схоже, збираються змінити свої імена, щоб бути політично коректними. Індіанці, включаючи Елізабет Уоррен (сенатор США від Массачусетса, член Демократичної партії, - прим. LB.ua), має бути дуже злі зараз", - написав Трамп в Twitter.
They name teams out of STRENGTH, not weakness, but now the Washington Redskins & Cleveland Indians, two fabled sports franchises, look like they are going to be changing their names in order to be politically correct. Indians, like Elizabeth Warren, must be very angry right now!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2020