ДБР вручило обвинувальний акт екснардепу Пашинському (оновлено)
ДБР вручило обвинувальний акт екснардепу Пашинському (оновлено)
10 країн відкрили кордони для українців
10 країн відкрили кордони для українців
Яків Смолій: "Мета - дискредитувати керівництво НБУ. Зняти його, змінити на керованих"
Яків Смолій: "Мета - дискредитувати керівництво НБУ. Зняти його, змінити на керованих"
Генерал Бен Ходжес: «Не думаю, что Россия видит своей конечной целью Херсон. Следующий шаг – это Одесса»
Генерал Бен Ходжес: «Не думаю, что Россия видит своей конечной целью Херсон. Следующий шаг – это Одесса»
В аэропорту Афин 17 украинцев поместили в изолятор из-за запрета на въезд (обновлено)
В аэропорту Афин 17 украинцев поместили в изолятор из-за запрета на въезд (обновлено)
Командующий ВМС допустил наступление России из Крыма
Командующий ВМС допустил наступление России из Крыма
В Украине отменили уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде
В Украине отменили уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде
У Києві біля кінотеатру "Жовтень" трапилася бійка зі стріляниною (оновлено)
У Києві біля кінотеатру "Жовтень" трапилася бійка зі стріляниною (оновлено)
В Харькове при пожаре на парковке загорелись семь автомобилей
В Харькове при пожаре на парковке загорелись семь автомобилей
ГоловнаСпорт

Трамп висловився про перейменування двох футбольних клубів через звинувачення в расизмі

Клуби NFL готові до перейменування.

Трамп висловився про перейменування двох футбольних клубів через звинувачення в расизмі
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп прокоментував рішення двох клубів Національної футбольної ліги (NFL) про перейменування на тлі протестів проти расової дискримінації. 

Відзначимо, що "Вашингтон Редскінз" ("червоношкірі") і "Клівленд Індіенс" ("індіанці") планують змінити назви.

"Вони називають команди з сили, а не слабкості. Але тепер "Вашингтон Редскінз" і "Клівленд Індіенс", дві легендарні спортивні франшизи, схоже, збираються змінити свої імена, щоб бути політично коректними. Індіанці, включаючи Елізабет Уоррен (сенатор США від Массачусетса, член Демократичної партії, - прим. LB.ua), має бути дуже злі зараз", - написав Трамп в Twitter.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також