Альварес образив Дерев'янченка розміром гонорару за чемпіонський бій

Чемпіон світу в другій середній вазі за версією WBO британець Біллі Джо Сондерс (29-0, 14 КО) озвучив суму, яку команда мексиканця Сауля "Канело" Альвареса (53-1-2, 36 КО) запропонувала українцеві Сергію Дерев'янченку (13-2, 10 КО) за чемпіонський бій за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF), який призначено на вересень.

"Дерев'янченку запропонували половину його гонорару за бій з Головкіним, тому я сумніваюся, що він битиметься з Альваресом. Я знаю про це напевне. Так, Сергію запропонували половину від того, що він заробив за поєдинок з Головкіним", - сказав Сондерс в інтерв'ю BoxingNews24 .com.

За поєдинок із казахстанцем (у жовтні 2019 року українець програв одностайним рішенням суддів) він отримав 5,2 млн доларів. Таким чином, команда Альвареса запропонувала Дерев'янченку не більш ніж 2,6 млн.

Зазначимо, що поєдинок може пройти в рамках другої середньої ваги (168 фунтів), що означає, що українцеві доведеться піднятися на категорію вище.

Нагадаємо, IBF зобов'язала Альвареса провести обов'язковий захист титулу проти Дерев'янченка. Федерація ще в травні повідомила обох боксерів про своє рішення офіційними листами.

Сторонам запропонували домовитися про бій самостійно. Якщо цього не буде, то призначать промоутерські торги.

Зазначимо, що в разі відмови "Канело" від бою його позбавлять чемпіонського пояса.

Мексиканець завоював титул чемпіона світу в бою проти американця Деніела Джейкобса, перемігши суперника рішенням суддів.

Дерев'янченко став офіційним претендентом на титул IBF, коли перебоксував німецького бійця Джека Кулькая.