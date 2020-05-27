Владимиру Кличко вернули все пояса, потерянные в бою с Фьюри

Экс-чемпиону мира в хэвивейте Владимиру Кличко вернули все чемпионские пояса, которые он потерял в проигранном бою Тайсону Фьюри в ноябре 2015 года, сообщает mixsport.pro.

Напомним, тогда украинец лишился титулов по версиям WBA Super, IBF и WBO.

Однако позже все три организации заказали "Цыганскому королю" новые "ремни", а украинцу вернули старые. Такой шаг стал признанием заслуг Владимира Кличко перед мировым боксом.

1 июня 2020 года эти пояса будут выставлены в Киеве в музее братьев Кличко, который будет праздновать шестилетие со дня своего открытия.

Сейчас Кличко-младший помогает бывшему абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе Эвандеру Холифилду готовиться к возвращению в ринг.

Напомним, осенью 2018 года Владимиру Кличко вручили чемпионский пояс WBC - единственный, за который на протяжении всей своей профессиональной карьеры он не дрался, т.к. этим поясом в период с 2004 по 2005, а также с 2008 по 2013 годы владел его старший брат Виталий.