Георгий хочет доказать, что он игрок основного состава.

Накануне возобновления чемпионата Украины "Динамо" провело свой второй спарринг после карантина. На этот раз соперником подопечных Алексея Михайличенко выступил донецкий "Олимпик".

По регламенту команды играли два тайма по 30 минут.

Первые минуты встречи выдались впечатляющие для Георгия Цитаишвили.

19-летний полузащитник киевлян к 4-й минуте оформил дубль.

Особенно хорош был второй гол чемпиона мира-2019 в составе молодежной сборной Украины (U-20). Цитаишвили заложил вираж, сделал мастерскую паузу и поразил практически пустые ворота.

В дальнейшем счет на табло стадиона "Динамо" им. Валерия Лобановского не изменился.