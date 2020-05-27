"Ювентус" отказался от идеи создать связку Криштиану Роналду – Поль Погба и не будет покупать у "Манчестер Юнайтед" чемпиона мира-2018 в составе сборной Франции, сообщает издание Corriere dello Sport.

Туринцы планировали осуществить трансфер хавбека летом, но в сложившейся финансовой ситуации вынуждены от него отказаться. Клуб работает над альтернативными вариантами усиления состава, указывает издание.

Контракт Погба с "красными дьяволами" рассчитан до июня 2021 года. В нынешнем сезоне француз сыграл 8 матчей, отметившись лишь двумя результативными передачами. Такие низкие показатели одного из лидеров МЮ объясняются травмами, которые сопровождали француза на протяжении всего сезона.

В настоящее время Поль полностью восстановился и готов помочь своей команде в остатке сезона.

В свою очередь, Криштиану, который недавно вместе с остальным составом "Ювентуса" вернулся к тренировкам, решил поэкспериментировать с прической. И теперь португалец выглядит вот так:

Таким мы его не видели еще со времен "МанЮнайтед".