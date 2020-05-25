Кантона возглавил топ-100 лучших трансферов в истории Английской Премьер-Лиги

Авторитетный портал FourFourTwo опубликовал свою версию лучших трансферов за всю 27-летнюю историю Английской Премьер-Лиги.

За основу был взят показатель цена/качество.

Фото: fourfourtwo.com Эрик Кантона

Первое место рейтинга занял француз Эрик Кантона, чей трансфер из "Лидса" в "Манчестер Юнайтед" в первый год существования Лиги обошелся "красным дьяволам" в смехотворную по нынешним меркам сумму в 1,2 млн фунтов.

Фото: fourfourtwo.com Сол Кэмпбел

На второе место журналисты отправили англичанина Сола Кэмпбела, переход которого в 2002 году из "Тоттенхэма" в стан заклятых врагов по Северному Лондону – "Арсенал" не стоил "канонирам" ни пенса.

Фото: fourfourtwo.com Н'Голо Канте

И замкнул тройку действующий игрок "Челси" Н'Голо Канте, в 2015 году перешедший за 5,6 млн фунтов из французского "Кана" в "Лестер Сити".

Удивляет 4-е место в рейтинге южноамериканца Лукаса Радебе, который стоил "Лидсу" 50 тыс. фунтов.

Фото: fourfourtwo.com Лукас Радебе

Еще больше вопросов возникает с отсутствием в номинации Тьерри Анри. За француза, ставшему за 8 лет настоящей легендой "Арсенала", "канониры" отдали "Ювентусу" всего 10 млн фунтов.

Фото: EPA/UPG Тьерри Анри

Из действующих звезд футбола отметим 50-е место Луиса Суареса и 40-е Мохамеда Салаха.

Топ-10 лучших трансферов АПЛ.