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Кантона возглавил топ-100 лучших трансферов в истории Английской Премьер-Лиги

FourFourTwo преподнес свою версию.

Авторитетный портал FourFourTwo опубликовал свою версию лучших трансферов за всю 27-летнюю историю Английской Премьер-Лиги.

За основу был взят показатель цена/качество.

Эрик Кантона
Фото: fourfourtwo.com
Эрик Кантона

Первое место рейтинга занял француз Эрик Кантона, чей трансфер из "Лидса" в "Манчестер Юнайтед" в первый год существования Лиги обошелся "красным дьяволам" в смехотворную по нынешним меркам сумму в 1,2 млн фунтов.

Сол Кэмпбел
Фото: fourfourtwo.com
Сол Кэмпбел

На второе место журналисты отправили англичанина Сола Кэмпбела, переход которого в 2002 году из "Тоттенхэма" в стан заклятых врагов по Северному Лондону – "Арсенал" не стоил "канонирам" ни пенса.

Н'Голо Канте
Фото: fourfourtwo.com
Н'Голо Канте

И замкнул тройку действующий игрок "Челси" Н'Голо Канте, в 2015 году перешедший за 5,6 млн фунтов из французского "Кана" в "Лестер Сити".

Удивляет 4-е место в рейтинге южноамериканца Лукаса Радебе, который стоил "Лидсу" 50 тыс. фунтов.

Лукас Радебе
Фото: fourfourtwo.com
Лукас Радебе

Еще больше вопросов возникает с отсутствием в номинации Тьерри Анри. За француза, ставшему за 8 лет настоящей легендой "Арсенала", "канониры" отдали "Ювентусу" всего 10 млн фунтов.

Тьерри Анри
Фото: EPA/UPG
Тьерри Анри

Из действующих звезд футбола отметим 50-е место Луиса Суареса и 40-е Мохамеда Салаха.

Топ-10 лучших трансферов АПЛ.

  1. Эрик Кантона Лидс – Манчестер Юнайтед-1992/1,2 млн фунтов
  2. Сол Кэмпбел Тоттенхэм – Арсенал-2002/бесплатно
  3. Н’Голо Канте Кан – Лестер Сити-2015/5,6
  4. Лукас Радебе Кайзер Чифс – Лидс-1994/0,05
  5. Николя Анелька ПСЖ – Арсенал-1997/0,5
  6. Патрик Виейра Милан – Арсенал-1996/3,5
  7. Эдвин Ван дер Сар Фулхэм – Манчестер Юнайтед-2005/2
  8. Деле Алли МК Донс – Тоттенхэм-2015/5
  9. Семи Хююпя Виллем II – Ливерпуль-1999/2,6
  10. Уле-Гуннар Сольскьяер Мельде – Манчестер Юнайтед-1996/1,5
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