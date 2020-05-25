Кантона возглавил топ-100 лучших трансферов в истории Английской Премьер-Лиги

Авторитетный портал FourFourTwo опубликовал свою версию лучших трансферов за всю 27-летнюю историю Английской Премьер-Лиги.
За основу был взят показатель цена/качество.
Первое место рейтинга занял француз Эрик Кантона, чей трансфер из "Лидса" в "Манчестер Юнайтед" в первый год существования Лиги обошелся "красным дьяволам" в смехотворную по нынешним меркам сумму в 1,2 млн фунтов.
На второе место журналисты отправили англичанина Сола Кэмпбела, переход которого в 2002 году из "Тоттенхэма" в стан заклятых врагов по Северному Лондону – "Арсенал" не стоил "канонирам" ни пенса.
И замкнул тройку действующий игрок "Челси" Н'Голо Канте, в 2015 году перешедший за 5,6 млн фунтов из французского "Кана" в "Лестер Сити".
Удивляет 4-е место в рейтинге южноамериканца Лукаса Радебе, который стоил "Лидсу" 50 тыс. фунтов.
Еще больше вопросов возникает с отсутствием в номинации Тьерри Анри. За француза, ставшему за 8 лет настоящей легендой "Арсенала", "канониры" отдали "Ювентусу" всего 10 млн фунтов.
Из действующих звезд футбола отметим 50-е место Луиса Суареса и 40-е Мохамеда Салаха.
Топ-10 лучших трансферов АПЛ.
- Эрик Кантона Лидс – Манчестер Юнайтед-1992/1,2 млн фунтов
- Сол Кэмпбел Тоттенхэм – Арсенал-2002/бесплатно
- Н’Голо Канте Кан – Лестер Сити-2015/5,6
- Лукас Радебе Кайзер Чифс – Лидс-1994/0,05
- Николя Анелька ПСЖ – Арсенал-1997/0,5
- Патрик Виейра Милан – Арсенал-1996/3,5
- Эдвин Ван дер Сар Фулхэм – Манчестер Юнайтед-2005/2
- Деле Алли МК Донс – Тоттенхэм-2015/5
- Семи Хююпя Виллем II – Ливерпуль-1999/2,6
- Уле-Гуннар Сольскьяер Мельде – Манчестер Юнайтед-1996/1,5