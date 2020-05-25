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Игрок сборной Франции продал золотую медаль Чемпионата мира-2018

Лот был реализован за € 66 тысяч.

Игрок сборной Франции продал золотую медаль Чемпионата мира-2018
Сборная Франции
Фото: EPA/UPG

Футболист сборной Франции продал на аукционе золотую медаль Чемпионата мира 2018 года, сообщает Le Soir.

По данным источника, имя игрока, который выставил награду на продажу, не разглашается. Медаль была продана за € 66 тыс.

Также на аукционе продали золотые медали ЧМ-1994 и 2002 года, выигранные бразильцами. За них было выручено € 44 тыс. и € 46 тыс. соответственно.

Напомним, Чемпионат мира 2018 года состоялся в России. Сборная Франции в финале турнира обыграла национальную команду Хорватии - 4:2 и во второй раз в своей истории стала сильнейшей командой мира.

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