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Защитник "Шахтера" получил травму, едва не сломав себе шею в контрольном матче против "Руха"

Николаю Матвиенко еще повезло.

Защитник "Шахтера" получил травму, едва не сломав себе шею в контрольном матче против "Руха"
"Шахтер"
Фото: twitter.com/fcshakhtar

Накануне донецкий "Шахтер" сыграл первый товарищеский матч после выхода из карантина.

Соперником чемпиона Украины был львовский "Рух", который выступает в Первой лиге.

Открыли счет номинальные гости – на 9-й минуте отличился Иван Брикнер – 0:1.

Однако уже спустя минуту Манор Соломон восстановил статус-кво – 1:1. Ничейный результат сохранился до перерыва.

Во втором тайме Марлос, Евгений Коноплянка и Жуниор Мораес забили три безответных гола в ворота "Руха" – 4:1.

Нельзя не отметить, что разгрому гостей во втором тайме поспособствовала необычная тактика, примененная главным тренером "Шахтера" Луишем Каштро. После перерыва состав чемпиона состоял исключительно из украинцев, считая Марлоса и Мораеса, которые имеют украинское гражданство и выступают за сборную Украины.

К сожалению, на 79-й минуте травму получил защитник "горняков" Николай Матвиенко. В борьбе за верховой мяч 24-летний игрок сборной Украины неудачно приземлился на шею и не смог продолжить игру.

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