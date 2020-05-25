Накануне донецкий "Шахтер" сыграл первый товарищеский матч после выхода из карантина.

Соперником чемпиона Украины был львовский "Рух", который выступает в Первой лиге.

Открыли счет номинальные гости – на 9-й минуте отличился Иван Брикнер – 0:1.

Однако уже спустя минуту Манор Соломон восстановил статус-кво – 1:1. Ничейный результат сохранился до перерыва.

Во втором тайме Марлос, Евгений Коноплянка и Жуниор Мораес забили три безответных гола в ворота "Руха" – 4:1.

Нельзя не отметить, что разгрому гостей во втором тайме поспособствовала необычная тактика, примененная главным тренером "Шахтера" Луишем Каштро. После перерыва состав чемпиона состоял исключительно из украинцев, считая Марлоса и Мораеса, которые имеют украинское гражданство и выступают за сборную Украины.

К сожалению, на 79-й минуте травму получил защитник "горняков" Николай Матвиенко. В борьбе за верховой мяч 24-летний игрок сборной Украины неудачно приземлился на шею и не смог продолжить игру.