Президент "Динамо" готов предоставить "Шахтеру" свой стадион для доигровки чемпионата Украины

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что готов предоставить стадион "Шахтеру", если донетчане примут решение доиграть сезон в Киеве.

"Сегодня четыре клуба из первой шестерки практически находятся в Киеве. Двум другим мы должны предоставить определенные условия, чтобы они не чувствовали себя изгоями и гостями. "Заре" я предложил нашу базу ДЮСШ с двумя тренировочными полями, с тренажерным залом, отдельными комнатами и трехразовым питанием. Если надо, то и с полдником", - особо отметил Суркис в интервью программе "Великий футбол".

"Может, "Шахтер" решит в Киеве принимать соперников. Скажет предоставить любую арену - вопросов нет.

Мы оказались в ситуации, в которой должны идти навстречу футболу, а не выделываться и говорить, как мы будем играть. В том городе или другом. Не нужно говорить, что мы хотим играть на своем родном стадионе. В чем смысл? Вот стадион "Динамо" имени Лобановского, сюда не пустят ни одного человека, кроме футболистов. Сыграли матч и разошлись. Если хотите, проведем все матчи на этом стадионе. Или на НСК "Олимпийский". Можно и на "Оболонь-Арене" играть, выбирайте", - заявил президент "Динамо".

Напомним, согласно предварительному плану Favbet Лиги, чемпионат планируют возобновить 30 мая.