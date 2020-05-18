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Президент "Динамо" готов предоставить "Шахтеру" свой стадион для доигровки чемпионата Украины

Такое же предложение Игорь Суркис сделал "Заре".

Президент "Динамо" готов предоставить "Шахтеру" свой стадион для доигровки чемпионата Украины
Игорь Суркис
Фото: Динамо Киев

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис заявил, что готов предоставить стадион "Шахтеру", если донетчане примут решение доиграть сезон в Киеве.

"Сегодня четыре клуба из первой шестерки практически находятся в Киеве. Двум другим мы должны предоставить определенные условия, чтобы они не чувствовали себя изгоями и гостями. "Заре" я предложил нашу базу ДЮСШ с двумя тренировочными полями, с тренажерным залом, отдельными комнатами и трехразовым питанием. Если надо, то и с полдником", - особо отметил Суркис в интервью программе "Великий футбол".

"Может, "Шахтер" решит в Киеве принимать соперников. Скажет предоставить любую арену - вопросов нет.

Мы оказались в ситуации, в которой должны идти навстречу футболу, а не выделываться и говорить, как мы будем играть. В том городе или другом. Не нужно говорить, что мы хотим играть на своем родном стадионе. В чем смысл? Вот стадион "Динамо" имени Лобановского, сюда не пустят ни одного человека, кроме футболистов. Сыграли матч и разошлись. Если хотите, проведем все матчи на этом стадионе. Или на НСК "Олимпийский". Можно и на "Оболонь-Арене" играть, выбирайте", - заявил президент "Динамо".

Напомним, согласно предварительному плану Favbet Лиги, чемпионат планируют возобновить 30 мая.

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