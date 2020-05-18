Количество больных коронавирусом в Украине превысило 18 тысяч
Количество больных коронавирусом в Украине превысило 18 тысяч
Ученые спрогнозировали начало спада пандемии в Украине в третьей декаде мая
Ученые спрогнозировали начало спада пандемии в Украине в третьей декаде мая
От коронавируса в Одессе умер врач-реаниматолог и директриса школы
От коронавируса в Одессе умер врач-реаниматолог и директриса школы
Посла Китая в Израиле нашли мертвым в его резиденции
Посла Китая в Израиле нашли мертвым в его резиденции
ВОЗ обеспокоилась новым синдромом, который проявился у детей с коронавирусом
ВОЗ обеспокоилась новым синдромом, который проявился у детей с коронавирусом
Олександр і Галина Гереги: «Яка різниця, чи ви прийдете в «Епіцентр», чи в продуктовий магазин, чи в аптеку?»
Олександр і Галина Гереги: «Яка різниця, чи ви прийдете в «Епіцентр», чи в продуктовий магазин, чи в аптеку?»
В Украине со следующей недели готовятся запустить массовое тестирование на антитела к коронавирусу
В Украине со следующей недели готовятся запустить массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Минздрав обнародовал требования к работе стоматологических клиник во время карантина
Минздрав обнародовал требования к работе стоматологических клиник во время карантина
У Олега Ляшко родился сын
У Олега Ляшко родился сын
ГлавнаяСпорт

Главный санитарный врач Украины сообщил, когда смогут возобновиться матчи со зрителями в УПЛ

Текущий сезон придется доиграть без зрителей на трибунах.

Главный санитарный врач Украины сообщил, когда смогут возобновиться матчи со зрителями в УПЛ
Виктор Ляшко
Фото: facebook/Міністерство охорони здоров'я України

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил о возможности проведения матчей Украинской Премьер-лиги со зрителями.

По мнению Ляшко, ситуация с пандемией COVID-19 в стране пока не позволяет это делать, не исключив при этом, что с июля такая возможность может появиться.

"Я сам хочу, чтобы чемпионат Украины возобновился, поскольку без футбола некомфортно себя чувствую. Хотелось бы как можно быстрее попасть на сектор, но, к сожалению, это будет еще не скоро - не раньше июля мы можем возобновить матчи со зрителями. К сожалению, Украина сейчас находится в так называемом плато заболеваемости - в день фиксируется около 500 зараженных. Это ситуация, которая позволяет нам смягчать карантин, поскольку система МОЗ с ней справляется. Однако это не сигнал того, что страна выходит с эпидемии", - заявил главсанврач в интервью Footballua.tv.

"Что касается эпидемиологической ситуации, уверяю, что посещение стадиона может спровоцировать распространение коронавирусной болезни. Если футболист заболеет COVID-19? Будем определять всех контактных лиц, которые должны будут отправиться на самоизоляцию. Дальше будем принимать конкретное решение по ситуации.

Что может помешать сейчас доиграть чемпионат Украины? Таких индикаторов четыре: больше восьми случаев на 100 тыс. населения в конкретном населенном пункте; больше 50% занятости зараженными коек, которые отведены для больных COVID-19; определенный показатель тестирования и показатель «R» - определение прироста заболеваемости за последние семь дней. Если эти факторы начнут возрастать, мы вернемся к ужесточению карантина", - отметил Ляшко.

Ранее появилась информация, что матч "Шахтер" – "Динамо" может пройти в столице.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также