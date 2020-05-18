Главный санитарный врач Украины сообщил, когда смогут возобновиться матчи со зрителями в УПЛ

Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил о возможности проведения матчей Украинской Премьер-лиги со зрителями.

По мнению Ляшко, ситуация с пандемией COVID-19 в стране пока не позволяет это делать, не исключив при этом, что с июля такая возможность может появиться.

"Я сам хочу, чтобы чемпионат Украины возобновился, поскольку без футбола некомфортно себя чувствую. Хотелось бы как можно быстрее попасть на сектор, но, к сожалению, это будет еще не скоро - не раньше июля мы можем возобновить матчи со зрителями. К сожалению, Украина сейчас находится в так называемом плато заболеваемости - в день фиксируется около 500 зараженных. Это ситуация, которая позволяет нам смягчать карантин, поскольку система МОЗ с ней справляется. Однако это не сигнал того, что страна выходит с эпидемии", - заявил главсанврач в интервью Footballua.tv.

"Что касается эпидемиологической ситуации, уверяю, что посещение стадиона может спровоцировать распространение коронавирусной болезни. Если футболист заболеет COVID-19? Будем определять всех контактных лиц, которые должны будут отправиться на самоизоляцию. Дальше будем принимать конкретное решение по ситуации.

Что может помешать сейчас доиграть чемпионат Украины? Таких индикаторов четыре: больше восьми случаев на 100 тыс. населения в конкретном населенном пункте; больше 50% занятости зараженными коек, которые отведены для больных COVID-19; определенный показатель тестирования и показатель «R» - определение прироста заболеваемости за последние семь дней. Если эти факторы начнут возрастать, мы вернемся к ужесточению карантина", - отметил Ляшко.

Ранее появилась информация, что матч "Шахтер" – "Динамо" может пройти в столице.