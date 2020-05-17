Известный украинский баскетболист впал в кому после падения с велосипеда

Известный украинский баскетболист, данкер и участник Матча звезд Суперлиги Сергей Мясоедов впал в кому. Об этом информирует сайт Федерации баскетбола Украины.

Сообщается, что утром 16 мая 25-летний спортсмен упал с велосипеда. Он практически сразу обратился в одну из больниц Запорожья с жалобой на сильную боль в ключице. Однако уже в медучреждении Сергей Мясоедов потерял сознание и впал в кому. Врачи диагностировали у Мясоедова внутричерепную гематому.

"Ситуация очень тяжелая. Сегодня в 12:00 была сделана компьютерная томография. К счастью, ее анализ показал, что гематома не увеличилась, но состояние очень тяжелое. Все зависит от ближайших дней. Мы подключили руководство города, которое помогает. Большие надежды на молодой организм Сергея, которому нужно выдержать нагрузки", - прокомментировал ситуацию президент Запорожской федерации баскетбола Валерий Элькинсон.

Сергей Мясоедов по прозвищу "Комар" - многократный участник и победитель слэм-данк контестов высокого уровня, принимал участие в Матче Звезд Суперлиги и других соревнованиях высокого уровня. В Высшей баскетбольной лиге Украины 25-летний форвард выступал за "Запорожье-2", "Инваспорт" из Днепра и запорожский "Металлург".